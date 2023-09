Leysi Suárez confiesa que su expareja le ruega para regresar: “No vuelvo atrás ni para parquear”

Leysi Suárez reveló que el padre de su hija, Jaime La Torre, le insiste para retomar la relación, tras haberle sido infiel.

“ Él sabe quién soy y hasta el día de hoy me tiene en un altar, porque así me lo dice y hace saber. A cada minuto me dice que me ama, me adora y que se muere por recuperar a su familia ”, expresó Suárez a Trome.

Asimismo, contó que la mujer del ampay con su expareja está comentando que la cantante estuvo separada para “limpiarse”.

“ Sé que la señorita (del ampay) está diciendo que yo estaba separada de él para limpiarse, pero ya el padre de mi hija dijo que nunca estuvimos separados ”, sostuvo la también locutora radial.

En ese sentido, comentó que dicha mujer no ha intentado comunicarse con ella y solo piensa tener una relación de padres con Jaime La Torre.

“Cómo me va a hablar, esas mujeres se esconden como ratas, en Iquitos todos saben el proceder de ella. No es la primera vez que hace estas cosas, pero el que debió pensar bien es él, para que no ande pidiéndome perdón cada dos minutos para recuperar su familia ”, manifestó Leysi.

“Yo no vuelvo atrás ni para parquear, puedo tener una buena relación por ser el padre de mi hija y lo veré toda la vida, pero nada más. Él me conoce y sabe que nunca se va a cansar de pedirme perdón porque lo que más ama en su vida es su familia ”, añadió.

