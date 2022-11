La bailarina e integrante del reality ‘El gran show’, Leysi Suárez, denunció indignada que alguien ingresó a su camerino y le cortó la tira de sus tacos.

Así lo reveló en el programa ‘America hoy’ hasta donde llegó para aclarar que no tiene nada contra de Melissa Paredes, con quien ha protagonizado dimes y diretes durante la semana pasada y aprovechó su presencia para enviarle un mensaje.

“No tengo nada en contra tuya, pero tampoco quiero que me sigas, de verdad me molesta, que se preocupe de su trabajo, de su chamba, que no se dedique a ver mis cosas. Voy a llegar a la Academia y se lo voy a decir”, señaló Leysi Suárez.

Ante sus declaraciones, la actriz Milena Vázquez, quien estaba como invitada para evaluar el performance de los participantes de ‘El gran show’, le aconsejó que se enfoque en ganar y no en pelearse. “Si tu objetivo y tu foco es ganar, uno destaca por su talento, por su disciplina, por su trabajo, no te distraigas”, señaló.

Leysi Suárez agradeció la recomendación de Milena, pero aprovechó la oportunidad para denunciar que alguien le cortó sus zapatos que estaban guardados en su camerino.

“Pero es que me molesta, me han cortado mis tacos, me han cortado la pitita de mis tacos... Lo dejé en mi camerino. ¿Cómo no me voy a molestar? Si llego y la pitita de mis tacos están cortados”, señaló la bailarina, lo que sorprendió a las conductoras de ‘América hoy’.

