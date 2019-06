Liam Gallagher bromea y asegura que quiere ser el próximo primer ministro británico

Síguenos en Facebook

Liam Gallagher, ex vocalista de la banda Oasis, anunció a modo de broma en su cuenta de Twitter su deseo de postularse a primer ministro británico.

"Mi nombre es Liam Gallagher, tengo cuatro hermosos chicos y ha coqueteado con los drogas durante unos cuantos años. He tenido varios números 1. Ahora, mándenme las llaves para el N° 10. Voy a arreglar este montón de m... ¿Por qué yo? ¿Por qué no?", escribió el cantante en un primer momento.

Recordemos que en una reciente entrevista para la revista Q, el inglés criticó al ex ministro David Cameron, a quien responsabilizó por favorecer la aprobación del Brexit.

"No sé qué es el Brexit. ¿Alguien realmente lo sabe? Todo lo que sé es que David Cameron quiere ser electrocutado por proponer eso en primer lugar. ¡A mí me gusta viajar por Europa! Me gusta esa libertad", dijo para el medio.

Además cuando un fan le preguntó cuál sería su primer medida en el poder, Liam dio una respuesta que poco tenía que ver con la seriedad.

"Reunir a Oasis de nuevo, lo convertiría en ley", escribió.