Gracias a ‘Mercho’, Valentino Laborde, bajo el seudónimo de Lil Cake, ha logrado posicionarse entre “El Top 50 Global” de Spotify. La popularidad del tema va de la mano con Tiktok, plataforma que ayudó a su difusión con la creación de un trend que logró volver viral la canción que hace referencia al cantante colombiano Feid, que acumula globalmente más de 156 mil creaciones con su sonido oficial y 125 millones de visualizaciones.

A partir de aquí, todo son señales positivas de que ‘Mercho’ continuará su camino ascendente a nivel hispanoamericano, con Lil Cake conectando cada vez más el público de su generación.

¿Cómo decides dedicarte a la música?

Hago música desde que tengo 11 años. Mi mamá y yo siempre escuchábamos David Guetta, Martin Garrix, mucha música electrónica y me gustaba demasiado. A esa edad me puse a investigar cómo hacer temas de electrónica, buscaba en Youtube los tutoriales y con el tiempo aprendí a usar el programa. A los 16, hice mi primer tema y lo terminé cuando cumplí 18, fue una mezcla de cumbia y electrónica, le fue bien.

¿Qué quieres transmitir como artista?

Es muy lindo si la gente se siente identificada con las cosas que canto, por ejemplo, canto toda las cosas que me pasan y vivo. Creo que ‘Mercho’ tiene algo con la que las personas puedan sentirse identificadas, esas cosas me gustan. También las canciones de amor, que por ahí no salen bien las cosas con la chica que les gusta. Me encanta ese sentimiento.

“Mercho” ha logrado posicionarse en diferentes rankings de distintas plataformas digitales en Latinoamérica, ¿cómo te sientes con este logro?

¡Es una locura! Si te soy sincero, nunca pensé llegar tan temprano al ‘Top 50 Global’ con tan solo 19 años. Entrar a ese top con la cantidad de visualizaciones que tienen las canciones, es súper difícil. Estoy muy contento y todavía sigo en shock.

¿Cómo surgió la idea de crear este tema?

Nico Valdi, el productor del tema, iba a tener una sesión con un artista,ese día, pero se cruzaron los tiempos y no pudo asistir por otro compromiso. Me acuerdo que me mostró un beat, no me gustó, pero luego mostró las trompetas de ‘Mercho’, dije: ‘Wow, esta es una locura’, hizo los acordes de cumbia y empezamos a escribir. Cuando salimos del estudio, como le pasó a la mayoría de personas, no podíamos dejar de cantarla.

Vi en tu Instagram que tuviste un encuentro con Feid, ¿le comentaste si era posible realizar un remix de ‘Mercho’?

No me atreví a decirle pero bueno, hoy en día Feid es el artista más escuchado. Con mi grupo de amigos, estamos en un boliche y ponemos Feid para cantar a todo pulmón. Actualmente, es el cantante que más disfrutamos su música. Es mi referente y cuando lo tuve en frente, casi me muero. Me pareció extremadamente buena onda y me encantaría pero no le dije del remix porque también soy medio tímido y vergonzoso con esas cosas. Hablamos un ratito y me hizo sentir muy cómodo, fue algo muy loco.

En la vida de un artista es frecuente recibir comentarios tanto positivos como negativos, ¿cómo manejas ahora los comentarios de odio?

Me acostumbré desde hace mucho tiempo. A los 13 años hago streams en Twitch y recibo muchas críticas, es un gaje del oficio de cierta forma. Da igual cual es la razón por la cual bardean, igual termina siendo un insulto. Llega un momento en el que te llegas a acostumbrar, es molesto obvio, pero no puedes hacer nada. Siempre habrá alguien al que no le caigas bien o que te insulta porque sí. Así es internet.

¿Te resulta un poco más complicado que primero conozcan la canción y luego al artista?

Exacto, para mí es así. Es mil veces más difícil que conozcan al artista que a la canción, porque bueno, ‘Mercho’ es mi primer tema que le va tan bien, y hay mucha gente que lo ha escuchado, pero no saben quién soy, es normal porque al pegar un tema es difícil que conozcan la cara del artista, es parte del proceso. Por ahí sacaré otro tema de esa magnitud, Dios quiera, y me reconocerán, creo que así se construye la estructura del artista.

¿Cómo sientes que has evolucionado como artista desde tu reciente éxito?

¡Un montón! Cambia mucho todo porque en la semana tenía que hacer cosas, como todo artista, tenía sesiones, ahora se maximizó todo. Ahora con suerte tengo un día libre, no estoy en mi casa, tengo que ir a otros países por las giras, es una locura. Hace dos meses no se me ocurría decirte que esto me podía llegar a pasar, pero hay que saber sobrellevarlo.

Argentina tiene grandes referentes en la industria urbana como Duki, Nicki Nicole, Bizarrap, Cazzu, Tiago PZk, ¿eres el siguiente?

¡Me encantaría! Tuve la suerte de conocerlos y tengo muy buena onda con ellos. Ojalá algún día mi nombre pueda estar con ellos. Hoy en día, soy el artista número 10 con más oyentes mensuales en Spotify de Argentina. Ver mi nombre con todos ellos, que en su momento fueron muy referentes míos, en mi vida y en la música, es muy lindo. También me sorprende por mi corta edad; siento que tener 19 años y estar entre esos nombres, era mi sueño.