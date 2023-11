El nombre de Lit Killah se hizo familiar en la escena del Freestyle argentino cuando, casi un adolescente, ingresó a las muy populares competencias del género y se convirtió en todo un referente. Su paso a la música urbana con todas sus variantes y fusiones no se haría esperar, teniendo como inspiración a Eminem y 50Cent. Hoy, convertido en todo un ídolo anuncia para el 16 de diciembre en Costa 21 un concierto en el que incluirá repertorio de sus dos álbumes “MAWZ” y “Snipe Z”. “El Freestyle, esas batallas que se generan y son tan intensas me curtieron, como decimos aquí en Argentina, me prepararon mucho para los conciertos y los escenarios. Es una disciplina muy difícil y que es muy admirable también, cualquier persona que ve haciendo Freestyle, se pregunta cómo hacen eso, son unos cráneos”, dice Mauro Monzón, verdadero nombre del artista.

Cuando empezó todo este género de la música urbana, se pensaba que era cuestión de moda, que no iba a durar... Yo creo que realmente, como en todas las épocas, siempre viene algo nuevo que rompe un poco con lo que la gente está acostumbrada a escuchar, entonces al ser algo nuevo, la gente dice que puede ser una moda. En este caso, ya pasaron muchos años y seguimos cada vez más arriba, elevando más la música, elevando más lo que es la industria y la escena argentina, en mi caso. Está más que comprobado que la música urbana vino para quedarse.

Y en el caso del urbano cada país le está dando su personalidad. Cada voz tiene su esencia, no sé si por tener como referente a reguetoneros puertorriqueños, que fueron los primeros en pegar, nadie dijo, bueno, vamos a copiarlos. Dijeron vamos a agarrar esto y hacerlo a nuestro modo, y eso está bueno también.

Lit Killah empezó su carrera en el Freestyle.

¿Por qué crees que hay algunos personajes de la música que califican al urbano como de poca calidad y hasta decadente?

Creo que obviamente, si la comparas con la música de los 70, 80, 90, obviamente no tiene esa calidad, es más que obvio no. En esa época realmente tenías que ser el mejor cantante si querías pegar, tenías que tener habilidad tanto de canto como de tocar instrumentos y de todo. Hoy con la tecnología tenemos más facilidad para llegar a esos mismos resultados o mejores, por la tecnología, pero lo que importa también es el hecho de decir, bueno, la creatividad sigue presente, eso no lo podemos negar..

Estás hablando de un escenario en el que no necesariamente el que mejor canta tiene éxito. La gente critica mucho eso, hoy muchos artistas que quizás no son cantantes profesionales, incluyéndome a mí, yo no soy un cantante profesional, pero aun así me va bien, tengo mi público, porque las letras las hago yo, las melodías también y los videos clips los dirijo: allí hay creatividad, talento. Creo que hay espacio para todos, lo importante es pasarlo bien, porque al fin y al cabo, el producto final es lo que la gente disfruta.

La competencia en estos tiempos en el género es brutal, cada mes salen intérpretes y temas nuevos.

Sí, yo creo que un poco rápido, de eso hablábamos incluso con Duki, el hecho de que la misma industria te esté obligando a sacar una canción por mes por tanta sobrepoblación de artistas. No me puedo dar el lujo de quedarme, hoy tengo que sacar una canción, si puedo en un mes saco otra, porque la gente se cansa de escucharla rápido y la competencia te puede comer. Pero también hay que ser honesto y en la música hay que hacer lo que a uno lo llena y no ser otra máquina más,

¿Por qué crees que la gente te sigue, cuál es el plus que le das? Eso siempre será difícil saberlo o decirlo desde una perspectiva propia. Yo creo que la gente siempre ve más cosas en vos, de las que ves vos mismo. Soy una persona que me mantuve real, siempre fui muy sincero. Hoy en día ni siquiera es solo es la música, sino que hay otras cosas también, a mí me conocieron por el Freestyle, entonces allí desarrollé un público completamente fiel, y ese mismo público me pidió música, después saqué música y de ahí me expandí a otro público. Estoy seguro de que haga lo que haga, van a estar ahí apoyándome.