La historia de “La Bella Luz”, una de las agrupaciones más emblemáticas de la cumbia peruana, será llevada por primera vez a la televisión. Del Barrio Producciones y los fundadores de la orquesta, Óscar Custodio Chavesta y Pilar Torres, suscribieron el acuerdo que permitirá desarrollar una producción inspirada en la trayectoria de la agrupación nacida en Monsefú, Lambayeque, y fundada en 1994.

La producción abordará el origen de la orquesta, su evolución durante más de tres décadas y los desafíos que enfrentó una familia para convertir un proyecto musical regional en una de las agrupaciones con mayor proyección nacional.

“Cuando conocí la historia de La Bella Luz entendí que iba mucho más allá de la música. Es el recorrido de una familia que apostó por un proyecto propio y logró mantenerse vigente durante más de treinta años en una industria profundamente competitiva. Esa es la historia que queremos contar”, señaló Michelle Alexander, directora general de Del Barrio Producciones.

Para Óscar Custodio Chavesta, fundador de la agrupación, la adaptación representa la oportunidad de mostrar una faceta poco conocida por el público.

“Quienes siguen a La Bella Luz conocen nuestras canciones y nuestros conciertos, pero muy pocos saben cómo nació la orquesta, las decisiones que tuvimos que tomar o los momentos que estuvieron a punto de cambiar nuestra historia. Nos emociona que el público pueda conocer ese recorrido”, afirmó.

Agrupación tuvo como invitada en uno de sus conciertos de aniversario a Magaly Medina

Óscar Junior Custodio, conocido por sus seguidores como “Senderito”, destacó que la producción permitirá acercar a nuevas generaciones al origen de la agrupación.

“Crecí viendo el trabajo de mis padres para sacar adelante la orquesta. Esta producción permitirá conocer todo lo que ocurrió antes de que el público escuchara la primera canción de La Bella Luz”, comentó.

Con este acuerdo, Del Barrio Producciones inicia la etapa de investigación y desarrollo del proyecto, que reconstruirá una historia familiar estrechamente vinculada a la evolución reciente de la cumbia peruana y al crecimiento de una de las orquestas más representativas del género.