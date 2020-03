Lorena Caravedo: “Hay que tener cuidado con lo que se dice en televisión”

La actuación fue su primer amor, ese que no se olvida y mucho menos el personaje de Carla en la segunda versión de la telenovela “Natacha” (1990), que fue su ingreso a la televisión por la puerta grande. “El papel era pequeño, lo conseguí después de insistir con varios casting, pero pegó en el público y al final me quedé con uno de los protagonistas, nada más y nada menos que con Diego Bertie”, recuerda Lorena Caravedo, quien luego de muchos años en las telenovelas dio un giro a la conducción, faceta que la trae de vuelta a la pantalla chica. Desde hoy de 2 a 3 de la tarde estará al frente de “Un día en el mall” por Willax TV.

¿Fue fácil tu paso de la actuación a la conducción? Cuando yo empecé a conducir en el 7, desde el inicio, tuve un respeto enorme a la responsabilidad de estar frente a una pantalla y que miles te estuvieran viendo. Poco poco fui aprendiendo a mirar la cámara, entre otros detalles referentes a la conducción, pero lo que me encantó fue el tipo de programa que hacía y que estaba respaldada por grandes profesionales. Siempre puedes decir tu opinión, pero la información completa la da el profesional.

Regresas en plena polémica sobre si a cualquiera se le debe dar la posiblidad de estar frente a un programa de televisión. La televisión tiene una gran fuerza e influencia, por eso hay que tener mucha sensatez y conciencia a la hora de querer transmitir algo. Hoy se va mucho por el tema más fácil que es el chisme, para algunos les parecerá bacan porque se la pasan todo el programa contándolos y la gente igual de curiosa o morbosa los va a ver. Pero yo creo que el país en este momento más que nada necesita mucha información, comunicación, necesita moral. A mí siempre me ha gustado invitar gente de calidad, de palabra, gente honesta, que realmente pueda transmitir algo positivo.

Y hay temas muy delicados para los que un conductor, si quiere opinar, debe estar preparado... En mi caso siempre he sido como un hilo conductor de la información, de las noticias. La mayoría de las veces me he apoyado de los profesionales que son los que saben. Siempre puedo dar mi opinión, pero es muy delicado tocar temas sensibles ligeramente, hay que pensar bien antes de emitir una opinión. Hay que tener cuidado con lo que se dice y mucho más en televisión.

Siempre hay que tomar en cuenta que una historia tiene dos lados... Uno nunca sabe la vida de nadie, hasta el más malo tiene una historia detrás. Lo importante es transmitir una lección de vida, dejar algo positivo a la gente.

¿Apelando a tu experiencia qué es lo que se debe hacer cuando uno se equivoca en vivo? Yo también he metido la pata o he dicho algo que no estaba bien, creo que lo sensato es rectificarse. Para este tipo de trabajo y en cualquiera hay que ser humilde, saber decir me equivoqué. Me rectifico y sigo adelante.

A horas de tu regreso a la conducción sientes los mismos nervios de la primera vez... La verdad estoy muy emocionada y nerviosa porque han pasado tres años desde la última vez. La televisión te ama, te adora, pero a veces también te olvida. El reto es que los que no me conocen me vean y los de siempre, me vuelvan a seguir.

PERFIL

actriz y conductora

Su primer papel en telenovelas fue en la segunda versión de “Natacha” (1990) con el papel de Carla. Cuatro después es la mejor amiga de Marisol Aguirre en “Gorrión”, producción en la que debuta Christian Meier.