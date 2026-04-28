La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Puno confirmó un total de 82 casos de sarampión en la región, tras el brote iniciado el 1 de abril de 2026.

Según el reporte epidemiológico, la mayor incidencia se concentra en la ciudad de Juliaca, que registra 44 contagios, seguida del distrito de San Pedro de Putina Punco, con 20 casos confirmados.

Otras localidades donde se han reportado contagios incluyen San Miguel, Puno, San Juan del Oro, Caracoto, Huata, Macusani y Juli, lo que evidencia la expansión del virus en distintos puntos del departamento.

Las autoridades informaron que se han tomado 295 muestras, de las cuales 137 aún están pendientes de resultados, por lo que no se descarta un incremento en el número de casos en los próximos días.

Alerta por celebraciones masivas en mayo

Ante la proximidad de las festividades religiosas y comerciales de la Fiesta de las Cruces y Alasitas, programadas del 1 al 11 de mayo, la DIRESA emitió una alerta epidemiológica.

Estas celebraciones suelen congregar a gran cantidad de personas, lo que incrementa el riesgo de transmisión del virus.

El sarampión es considerado un virus altamente contagioso que se propaga por vía aérea, especialmente en espacios con aglomeraciones, por lo que las autoridades sanitarias instaron a la población y visitantes a mantener estrictas medidas de prevención.

Vacunación intensiva para frenar el brote

El sector salud ha intensificado las jornadas de vacunación en toda la región como estrategia principal para cortar la cadena de transmisión.

Especialistas recordaron que la inmunización es la herramienta más eficaz para proteger a la población, especialmente a los grupos vulnerables como niños pequeños.

Asimismo, exhortaron a los padres de familia a verificar que los menores cuenten con sus dosis completas de vacuna contra el sarampión, a fin de reducir el riesgo de contagios durante las festividades.