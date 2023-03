El escritor Fernando Gaitán, creador de “Yo soy Betty, la fea”, también es el autor de “El diván rojo”, obra que se presentará en Trujillo (14 de abril) y Lima (15 de abril) y en la que Lorna Cepeda tiene uno de los roles principales junto a Natalia Ramírez y Julio César Herrera. La actriz colombiana, no podría estar más agradecida con el fallecido guionista porque le regaló uno de los papeles más importantes en su carrera televisiva: “La Peliteñida”.

“Fernando era una persona que tenía muy buen sentido del humor como lo pueden ver en sus series, telenovelas y en sus obras de teatro. A veces tú sientes que es difícil entablar una conversación con alguien, pero con Fernando era muy fácil, era una persona muy observadora, él se sentaba, fumaba su cigarrillo y miraba, observaba mucho, y pienso que plasmaba en sus escritos todo lo que veía en los seres humanos”, dice Cepeda.

“Yo soy “Betty, la fea” duró dos años, mantener un mismo nivel durante toda la historia no lo logra cualquiera...

Así es, Fernando Gaitán era una persona demasiado inteligente, él sabía cómo entretener a la gente, pero también sabía cómo hacer para que reflexionaran. Sus historias nos llevaban a eso.

¿Y tú aportaste a tu personaje de Patricia Fernández, “La Peliteñida”, o él tenía bien marcadas sus características?

Fernando, obviamente escribió para mí lo de “seis semestres en la San Marino” y lo de “desgraciado” también. Lo que pasa es para él, desgraciado lo podía decir cualquiera, pero nadie de la manera como yo. Eso es algo que es parte de la interpretación que el actor le pone a su trabajo para darle más fuerza, así como la tirada del cabello. Pero ya el personaje, de por sí, era divertidísimo.

La obra “El Diván Rojo”, que te trae a Lima también fue escrita por Fernando Gaitán, evidentemente tiene su sello.

La obra la escribió él hace tiempo, él montó un teatro y esa obra fue escrita justamente para estrenarla en su sala y le fue muy bien. A la muerte de Fernando, su familia llama a Natalia (Ramírez) para ver si se podía volver a presentar la obra y Natalia, nos buscó a Julio César (Herrera) y a mí, para ver si queríamos hacer esta obra, y por supuesto, dijimos que sí. Es rico trabajar feliz con la gente que uno quiere, y gracias a Dios nos ha ido muy bien, porque la obra está muy bien escrita.

En la obra tú llevas terapia, ¿crees que dependiendo de tus necesidades todos debemos llevarla?

Yo creo que sí. Una amiga me dijo algo y creo que tiene toda la razón, me decía, yo puedo dejar de comer, pero no puedo dejar de pagar mis terapias porque tengo esta cabeza muy loca. Y yo creo que sí, yo creo que sirve, funciona porque la mente nos lleva a muchas cosas. Y si uno tiene como que bien direccionada su mentecita, yo creo a uno le va mejor.

¿Y en la vida real has llevado terapia?

Sí, claro, yo voy donde mi terapeuta una vez por semana, sin falta, y eso es lo que me a mí también me tiene cuerda, porque de lo contrario, quién sabe.

¿En qué se diferencia de tu terapeuta de la vida real con el de la obra?

En la obra la paciente tiene problemas muy particulares, necesita un terapeuta sexual, porque ella es una hombreriega, como dicen en México. A Carla le gustan muchos los hombres, pero ella está harta de eso, ella quiere estar solamente con uno. En la vida real no tengo ese problema.

Lorna, si bien tienes una carrera impresionante en telenovelas, series, películas, el personaje de “La Peliteñida” te va a acompañar siempre. ¿En algún momento te ha pesado el personaje?

No, al principio cuando salí, solo dije que ojalá no me den los mismos personajes, porque quiero explorar otras cosas. Eso fue al primer momento, pero después entendí que es una bendición lo que te pasa, sobre todo en ese momento como que ¡Guau! Yo me lo esperaba en algún momento, pero no así como tan rápido porque fue al principio de mi carrera. Fue una maravilla, hasta el sueldo me pareció demasiado bonito, me parece una bendición que todavía las nuevas generaciones están viendo algo que tu hiciste, hace 23 años. Uno tiene que recibir en la vida así como le viene.

Fenómenos televisivos como “Yo soy Betty, la fea” no se repiten con frecuencia...

Es impresionante, a veces pienso en eso y yo digo que la vida es perfecta, creo que todo es perfecto, en el sentido que las cosas cuando le pasan a uno, todo coincide para que salga algo así. Haber estado en esa novela, para mi definitivamente, te reitero, ha sido una bendición hasta el día de hoy. Entonces imagínate, cómo voy a renegar de algo así.

Lorna Cepeda

Actriz. Caracteriza a Carla Santamaría en “El diván rojo”, ella acude a un sexólogo, quien debe emplear a fondo todos sus conocimientos y estrategias para quitarle su obsesión por los hombres y el sexo, que se ha convertido en un problema.