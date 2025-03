Más de 25 años de amistad, en un medio en el que pocos apuestan por ese noble sentimiento, es lo que presumen Natalia Ramírez y Lorna Cepeda. Las actrices colombianas que formaron parte del elenco de la emblemática telenovela “Yo soy, Betty La fea”, reafirman que en el ambiente artístico sí se puede construir una relación en la que destaque la unión, la sinceridad y el respeto. Y precisamente, como producto de esa complicidad artística, se unen para presentar en Lima la comedia “Muertas de la risa” este 29 de marzo en el teatro Canout. ”Buscamos que el público vaya al teatro y se olvide de sus problemas, que vayan a divertirse”, dice a Correo, Lorna Cepeda, mientras que Natalia Ramírez también comparte esa opinión: “la gente que nos quiere , disfrutará de un momento lindo y de la magia de un teatro en vivo”, agrega.

Antes de su llegada a Lima, ¿la obra se ha presentado en otros países?

Natalia: “Solo la hemos presentado en Bogotá con seis funciones maravillosas, a la gente le encantó la obra, fueron seis funciones sold out y tenemos la misma expectativa de llenar el teatro Canout en Lima.

Lorna: La gira internacional comenzará en Perú con una única función el sábado 29 de marzo y luego iremos a Chile y Argentina.

En “Muertas de la risa”, una esposa y una amante se conocen en la morgue, cuando muere el hombre que ambas compartían sin saberlo... Natalia: Ambas pondrán en tela de juicio el amor que han sentido por su hombre y se darán cuenta que el amor no se comparte, no se compra, no se vende y más que amar a alguien lo más importante es tener amor propio.

Y sus personajes encajan en las características de esas mujeres que ignoran la otra vida de su pareja.

Lorna: Mi personaje es Carmen Chivatán, una mujer más sencilla, humilde, madre de cuatro hijos y esposa abnegada que solo vive para su esposo e hijos. Y es luego cuando en la morgue se encuentra con la amante y se dan todas las situaciones.

Natalia: “Mi personaje se llama Caroline Line, una empresaria que le ha ido muy bien en su trabajo de aplicaciones para los mercados minoristas, y se ha convertido en una mujer de negocios, tiene una fortuna importante y es “dichosa en el amor”, por eso se sorprende al conocer a una rival en un momento muy trágico.

Después de trabajar en “Betty la fea”, además de buenas amigas se han convertido en una dupla artística muy exitosa. Lorna: Aunque al principio de las grabaciones Natalia no me miraba y estaba muy metida en preparar su personaje, con el tiempo me di cuenta que no era por presumida. Luego, nos conocimos mejor y de inmediato nos entendimos muy bien frente y detrás de cámaras; fue como una magia, nos divertíamos mucho juntas...hasta ahora.

Natalia: Si bien a nivel televisivo somos contrarias, una es la rubia y la otra la morena, pero cuando nos juntamos hacemos, de las dos medias naranjas, la naranja perfecta. Estamos trabajando juntas hace 27 años, porque no fue en Betty (la fea) donde nos conocimos, a la novela ya llegamos ensambladas, y a partir de ahí es que ya hemos hecho obras de teatro, también cosas en las redes sociales que a la gente le encantaba.

"Estamos a punto de salir en Prime con la segunda temporada de la serie "Yo soy, Betty la fea", nos gustó mucho hacerla y esperemos que a la gente también les agrade. Aún no se sabe nada más si se seguirá".

¿Habrá nuevas entregas de Yo soy, Betty la fea?

Natalia: No, por ahora, estamos a punto de salir en Prime con la segunda temporada, nos gustó mucho hacerla y esperemos que a la gente también les guste. Aún no se sabe nada más.

Volviendo a “Muertas de la risa”, ¿consideran qué tiene algún mensaje final, sobre todo para las mujeres?

Lorna: Por supuesto, tiene un mensaje de reflexión, de empoderamiento para las mujeres como que hay que amarse siempre a sí misma, el hecho que se ame a un hombre no significa darlo todo. Primero ámate a ti, para poder amar a otra persona, sino estás en el lugar equivocado.

Natalia: Yo siento que las mujeres nos damos muy duro, competimos todo el tiempo, nos estamos haciendo la guerra entre nosotras en lugar de ser solidarias, de perdonarnos. Lo que hay que hacer es trabajar en equipo para que todas salgamos adelante. Las mujeres tenemos que estar aliadas para poder seguir creciendo.