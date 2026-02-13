Los hermanos Ardiles vuelven a juntarse. Manuel (Kiko), Jaime y Carlos se reunirán de manera excepcional para participar en el homenaje por los 100 años del compositor arequipeño Mario Cavagnaro, quien fue una figura fundamental en los inicios de la emblemática agrupación criolla.

El reencuentro se da como parte del espectáculo que celebrará el centenario del maestro Cavagnaro, recordado no solo por su prolífica obra musical, sino también por su rol formativo con jóvenes artistas. En el caso de Los Ardiles, fue un verdadero mentor, guiándolos en sus primeros pasos artísticos y entregándoles canciones que hoy forman parte del cancionero criollo.

“Don Mario Cavagnaro fue un maestro para nosotros y por ello la oportunidad amerita la reunión, por única vez, de los tres hermanos juntos para interpretar canciones que le grabamos como ‘Que viva el Perú señores’ y ‘Canten todos los peruanos de pie’”, señaló Manuel Ardiles.

De esta manera, el público podrá reencontrarse con el arte, la picardía y el estilo inconfundible de Los Ardiles, en un espectáculo que promete ser emotivo y cargado de identidad nacional. El homenaje se realizará el próximo 21 de febrero en el Gran Teatro Nacional y contará con la participación de destacados exponentes de la música criolla como Manuel Donayre, Bartola, Lucy Avilés, Jorge Pardo, el Dúo de Oro, entre otros artistas invitados.

El dato

Mario Cavagnaro, compositor, productor e ingeniero de profesión, nació el 16 de febrero de 1926. Su legado musical incluye valses y canciones que se han convertido en verdaderas joyas del repertorio peruano como “Osito de felpa”, “Lima de novia”, “Yo la quería patita”, “Carretas aquí es el tono”, “El regreso”, “La noche de tu ausencia” y “Cántame ese vals”, entre otros.