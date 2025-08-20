La legendaria agrupación boliviana Los Kjarkas anunció la despedida de su fundador y voz histórica, Gonzalo Hermosa, quien se retirará de los escenarios tras una extensa trayectoria musical. Para rendirle homenaje, la banda realizará una gira por el Perú, que culminará con un multitudinario concierto en el Estadio Nacional de Lima, el próximo sábado 4 de octubre.

Las entradas para este espectáculo ya se encuentran a la venta en la plataforma de Teleticket, con una preventa inicial que incluyó un descuento del 20 %.

“Tengo sentimientos encontrados en este momento, porque me da una enorme pena despedirme de los escenarios, de mis compañeros y de mi público que me estuvo apoyando durante todos estos años. Siempre voy a estar agradecido por todo el cariño que me han dado en el Perú y en todos los países que hemos visitado”, expresó Gonzalo Hermosa.

Asimismo, destacó la importancia del concierto en Lima: “Esta presentación que haremos en el Estadio Nacional será inolvidable, por eso invito a nuestro público a que nos acompañe en esta noche muy especial para mí y Los Kjarkas. Tocaremos lo mejor de nuestra música y les prometemos que disfrutarán de principio a fin nuestro show”.

Además del concierto en la capital, Los Kjarkas recorrerán distintas ciudades del país para despedir a su fundador. El calendario de presentaciones incluye: 11 de septiembre en Juliaca, 12 de septiembre en Arequipa, 19 de septiembre en Huánuco y 7 de octubre en Piura.

Con esta gira, Los Kjarkas buscan cerrar una etapa histórica en la música andina, despidiendo a uno de sus grandes íconos con el reconocimiento de su público peruano.