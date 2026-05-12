A pocos días de su llegada, la emblemática banda británica Chameleons se alista para reencontrarse con el público limeño este miércoles 13 de mayo, como parte de su gira “Latin America Tour 2026”. El concierto se realizará en el Centro de Convenciones Leguía (Av. Arequipa 834).

Considerados una de las agrupaciones más influyentes del post-punk, el proyecto liderado por Mark Burgess ha construido, desde inicios de los años ochenta, una identidad sonora marcada por atmósferas envolventes, guitarras expansivas y una lírica introspectiva que ha trascendido generaciones.

El repertorio previsto para Lima propone un recorrido por distintas etapas de su carrera, incluyendo clásicos como “Second Skin” y “Swamp Thing”, junto con material reciente de Arctic Moon (2025), reafirmando la vigencia de una banda clave dentro del circuito alternativo.

La presentación en la capital forma parte de una gira latinoamericana que incluye ciudades en México, Costa Rica, Argentina, Chile y Brasil, celebrando así más de 40 años de trayectoria musical.