El Ministerio de Cultura, a través del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan (Pecach), informó que desde el pasado 13 de abril se reanudaron los trabajos de investigación arqueológica y conservación en el conjunto amurallado Utzh An, también conocido como Gran Chimú, ubicado en la zona monumental de Chan Chan, en la provincia de Trujillo.

Las labores están orientadas a culminar las acciones de investigación y conservación necesarias para la reestructuración del muro perimetral de mayor extensión del complejo arqueológico, el cual colinda con la vía que conecta las ciudades de Trujillo y Huanchaco.

Asimismo, los especialistas buscan documentar las características de la arquitectura monumental de la sociedad Chimú. Según el equipo de arqueólogos del Pecach, el área intervenida corresponde a un sector que será registrado por primera vez, lo que permitirá ampliar el conocimiento sobre la organización social y arquitectónica de esta importante civilización prehispánica.

Esta nueva etapa de intervención cuenta con una inversión de un millón 941 mil soles y se ejecutará hasta noviembre de este año, como parte de las acciones continuas de protección, investigación y puesta en valor del patrimonio cultural.

“Las excavaciones apuntan a identificar contextos vinculados a una élite de nivel intermedio dentro de la sociedad Chimú, lo que contribuirá a comprender mejor las diferencias sociales y rituales de esta cultura”, dijo la directora del Programa de Investigación Complejo Arqueológico Chan Chan, Sinthya Cueva García.

Por su parte, Henry Gayoso Rullier, jefe de la Unidad de Investigación, Conservación y Puesta en Valor del Pecach, destacó que en estas labores participa un equipo multidisciplinario conformado por cerca de 90 trabajadores, entre especialistas, auxiliares y personal de apoyo, todos con experiencia en intervenciones en sitios declarados Patrimonio Mundial.

Asimismo, el director del Pecach, Christian Arbaiza Mendoza, señaló que esta intervención arqueológica se ejecutará durante los próximos ocho meses como parte de las acciones continuas de investigación y conservación del complejo, y resaltó el compromiso institucional con la protección del sitio. “Desde el Ministerio de Cultura reafirmamos nuestro compromiso de preservar y poner en valor Chan Chan, fortaleciendo la investigación científica y promoviendo una gestión sostenible e inclusiva de este patrimonio, en beneficio de la ciudadanía y de las futuras generaciones, en concordancia con el Plan Maestro de Chan Chan”, sostuvo.

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