En el marco del Día Internacional de los Museos, que se conmemora cada 18 de mayo, la Red de Museos de La Libertad ha organizado una variada programación cultural dirigida a toda la ciudadanía, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre los museos y la comunidad, así como promover el acceso y la valoración del patrimonio cultural.

CALENDARIO

Con el lema “Museos: uniendo un mundo dividido”, las actividades se desarrollarán del 11 al 17 de mayo e incluirán propuestas participativas y descentralizadas como el tradicional pasacalle cultural, ferias museísticas, circuitos turísticos y una bicicleteada cultural. En total, participarán 15 museos y centros culturales de Trujillo, indicó la organización.

La programación iniciará mañana con el XI Pasacalle Cultural, “una actividad que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de los museos y la riqueza cultural de la región”. El recorrido partirá de la plazuela El Recreo y recorrerá diversas calles del Centro Histórico de Trujillo, con la participación de instituciones educativas, agrupaciones artísticas y colectivos culturales.

Del 12 al 14 de mayo se realizará la VI Feria Cultural de Museos en la sede de la Fundación Cultural del Banco de la Nación, espacio en el que los museos y centros culturales participantes ofrecerán exposiciones, actividades interactivas y muestras informativas para acercar el patrimonio a públicos de todas las edades.

El 15 y 16 de mayo se desarrollarán circuitos turísticos gratuitos —previa inscripción—, que permitirán a los participantes visitar distintos museos de la ciudad y conocer de cerca la diversidad histórica, artística y cultural que albergan estos espacios.

La programación culminará el domingo 17 de mayo con una bicicleteada cultural, iniciativa que promoverá la movilidad sostenible y el recorrido por diversos puntos de interés histórico y cultural de Trujillo.

“Buscamos promover el acceso, la valoración cultural y el fortalecimiento del vínculo entre los museos y la comunidad”, señaló Juan Vilela Puelles, representante del Museo de Sitio Chan Chan.

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