La banda peruana Los Mártires presentó La Fiesta, su primer sencillo oficial como adelanto del material que formará parte de su próximo EP.

El grupo, integrado por Jorge Li y José Barreto, inicia así una nueva etapa dentro del género pop rock, mostrando una propuesta que explora experiencias personales desde una mirada cotidiana.

El nombre de la banda responde a una idea conceptual que atraviesa su propuesta artística: personas que enfrentan procesos, toman decisiones y continúan avanzando.

Una canción inspirada en el cierre de una etapa

El origen de “La Fiesta” parte de una experiencia personal que luego se convirtió en la base creativa del tema.

“Salía de una ruptura bastante fuerte… pocos días después vi a esa persona con alguien más. Fue un shock y la canción salió de un tirón”, relató José Barreto, quien compuso la estructura inicial antes de desarrollarla junto al grupo.

Desde esa perspectiva, la canción aborda el cierre de una relación desde un enfoque reflexivo, centrándose en el proceso de reencontrarse consigo mismo tras una etapa emocional intensa.

Según los integrantes, el mensaje del sencillo busca mostrar el proceso posterior a una ruptura, enfocándose en lo que ocurre después del conflicto.

Una propuesta musical con múltiples influencias

En el aspecto musical, el tema se construye sobre una base de guitarras, bajo y batería, elementos característicos del pop rock.

De acuerdo con Jorge Li, la composición integra diversas referencias musicales en una sola propuesta sonora.

“La canción mezcla ideas que van desde una marcha, pasando por temas de The Clash, The Beatles y la música criolla. Se trabajó como un collage para unirlo al sonido propio de la banda”, explicó.

El lanzamiento se produce en un contexto donde la escena musical peruana continúa incorporando nuevos proyectos dentro del género pop rock.

Actualmente, “La Fiesta” ya se encuentra disponible en la plataforma YouTube, a través del canal oficial de la agrupación.