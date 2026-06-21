La Asociación del Fútbol Argentino incluyó la canción “La danza de Los Mirlos” dentro de la lista de temas propuestos para las celebraciones de gol de la selección argentina en el Mundial. La selección musical fue enviada a la FIFA como parte de un mecanismo que permite a las delegaciones personalizar el ambiente de sus partidos.

La normativa del torneo autoriza a cada federación a presentar una serie de canciones que pueden ser reproducidas durante los festejos. El objetivo de esta medida es vincular la experiencia deportiva con elementos culturales representativos de cada país.

📋🇦🇷 El listado oficial de canciones que entregó la AFA para que puedan sonar cuando la Selección Argentina convierta un gol en la Copa del Mundo 2026:



🎶 “Matador" de Onda Sabanera.

🎶 "Pa la Selección" de La T y La M.

🎶 "La cumbia de los trapos" de Yerba Brava.

🎶 "La danza… pic.twitter.com/3U9XnQeUPj — dataref (@dataref_ar) June 20, 2026





Lista musical enviada por la AFA

La federación argentina elaboró una relación de cinco canciones para sus posibles celebraciones en el certamen internacional. Entre los temas se encuentran propuestas de distintos géneros de la música popular latinoamericana como Onda Sabanera, La T y La M, Yerba Brava y Los Palmeras. Además, figura el tema del grupo peruano Los Mirlos, lo que generó atención por su procedencia amazónica.

Un reporte difundido por medios deportivos detalló el contenido de la propuesta enviada a la organización del torneo. En esa relación se confirmó la presencia de la agrupación peruana dentro del conjunto de opciones musicales.

Aunque la propuesta fue evaluada por la federación, la elección final recayó en el tema “Matador”. Esta canción será la utilizada oficialmente en las celebraciones de gol durante la competencia.

El resto de las opciones quedó como parte del listado presentado ante la FIFA sin uso confirmado en los partidos. Sin embargo, su inclusión forma parte del registro oficial de propuestas musicales de la selección.

La presencia de una canción peruana en la lista argentina generó atención en el ámbito deportivo y cultural. El hecho fue interpretado como una muestra de la circulación regional de la música popular.

La cumbia amazónica de Los Mirlos ha tenido presencia en escenarios internacionales en los últimos años. Su inclusión en este tipo de iniciativas refuerza su exposición en espacios vinculados al deporte global.

La normativa de la FIFA permite a las selecciones incorporar elementos culturales propios o de su entorno musical cercano. En este caso, la propuesta argentina integró expresiones de distintos países de la región dentro de su selección de temas.