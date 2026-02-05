Después de más de 50 años como pioneros de la cumbia amazónica psicodélica, Los Mirlos anuncian un proyecto que marca un momento clave en su historia artística. Se trata de The World Meets Los Mirlos, un álbum colaborativo que no busca reinventar su sonido, sino reafirmar una identidad que hoy es celebrada y compartida a nivel global.

El proyecto surge como resultado del impacto que la música del grupo ha tenido en nuevas generaciones y en artistas de distintos países, consolidando su influencia más allá de las fronteras peruanas.

Colaboraciones que cruzan géneros y generaciones

El álbum reúne a músicos y bandas de diversos estilos que se suman al universo creativo de Los Mirlos desde la admiración y el respeto. Entre las colaboraciones confirmadas figuran LA LOM, Rubén Albarrán (vocalista de Café Tacuba), 311 y Guaynaa, entre otros.

Cada colaboración funciona como un punto de encuentro entre culturas, estilos y épocas, evidenciando la vigencia de un legado construido desde la Amazonía peruana.

“Eres Mentiroso”, primer adelanto junto a Bomba Estéreo

El inicio oficial de este proyecto será el lanzamiento de “Eres Mentiroso”, una colaboración con Bomba Estéreo, cuyo estreno está programado para el 13 de febrero.

La canción propone un cruce sonoro entre la psicodelia tropical de Los Mirlos y la energía contemporánea del proyecto colombiano, estableciendo un puente musical entre Perú y Colombia desde una raíz latinoamericana compartida.

Un nuevo capítulo sin perder la esencia

Más que seguir tendencias, The World Meets Los Mirlos confirma que la música del grupo ha sido descubierta, valorada y abrazada por la comunidad artística global. El álbum consolida un momento de reconocimiento internacional, manteniendo intacto el vínculo profundo con la Amazonía que dio origen a su identidad sonora.

Con este proyecto, Los Mirlos abren un nuevo capítulo en su historia: uno en el que el mundo se encuentra con su música, ampliando horizontes sin perder sus raíces culturales.