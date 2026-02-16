La cumbia, entendida como un lenguaje vivo y en constante transformación, suma un nuevo capítulo con el estreno de “Eres Mentiroso”, la colaboración entre Los Mirlos, pioneros de la cumbia psicodélica amazónica, y Bomba Estéreo, uno de los proyectos más influyentes del sonido tropical contemporáneo. Esta reimaginación actualiza uno de los temas más emblemáticos del repertorio mirlista y tiende un puente sonoro entre Perú y Colombia.

Originalmente concebida dentro del universo musical que Los Mirlos desarrollaron desde la Amazonía peruana en la década de 1970, “Eres Mentiroso” conserva su esencia rítmica e hipnótica, marcada por guitarras eléctricas envolventes y cadencias selváticas. En esta nueva etapa, la canción se expande con la sensibilidad moderna de Bomba Estéreo, que incorpora texturas electrónicas y una atmósfera vibrante, sin alterar el espíritu original del tema.

A lo largo de su trayectoria, Bomba Estéreo, nominados en múltiples ocasiones al Latin Grammy, ha explorado la cumbia como raíz cultural, proyectándola hacia territorios alternativos y globales. En esta colaboración, la banda colombiana no reinterpreta desde afuera, sino que se integra al universo sonoro de Los Mirlos, sumando capas que dialogan con la psicodelia amazónica y potencian su carácter atemporal.

El resultado es un encuentro generacional y geográfico: la selva peruana y el Caribe colombiano, la tradición y la experimentación contemporánea conviven en una misma frecuencia. Más que una colaboración puntual, “Eres Mentiroso” reafirma la vigencia de la cumbia como lenguaje cultural compartido y abre el camino a THE WORLD MEETS LOS MIRLOS, un proyecto colaborativo que invita a artistas internacionales a sumarse al legado de la histórica agrupación peruana.

Con este estreno, Los Mirlos y Bomba Estéreo celebran la cumbia como espacio de memoria, identidad y evolución constante, demostrando que el pulso amazónico sigue resonando con fuerza en la escena musical global.