Hace diez años, los hermanos Velázquez Espinosa crearon un canal de Youtube de retos, sin imaginar que se convertirían en un fenómeno internacional que llenaría todos los estadios en los que se presentan. Con más de 25 millones de seguidores en la plataforma de videos; todo empezó como un pasatiempo para Karen, Rafa y Lesslie y se fueron transformando en los youtubers más influyentes de Latinoamérica.

El trío de hermanos conversaron en exclusiva con Diario Correo sobre la evolución de su contenido y el nuevo documental ‘Jump’ que está disponible en Disney+, donde seremos testigos del proceso de este proyecto musical. Con la humildad que los caracterizan, no pueden ocultar la felicidad de haber cumplido una de sus grandes metas.

Han pasado 10 largos años desde sus inicios en YouTube y su público ha crecido con ustedes. ¿Cómo manejan su contenido en la actualidad?

Karen: Estamos muy contentos por el estreno de ‘Jump’ este 25 de agosto en Disney+ y ha sido toda una transición. De hecho ‘Jump’ viene a mostrar la nueva faceta de Polinesios; y hace un tiempo nos presentamos con este show. En todo este tiempo ha evolucionado nuestro contenido, actualmente estamos mucho más enfocados de poderles transmitir este conocimiento, los valores y la forma en la que nosotros vemos la vida para que las personas pueden vivir mucho más felices. Así que creemos que tenemos esa labor con nuestra audiencia, de poderles compartir todas estas experiencias para que también puedan adoptarla en su vida y puedan cumplir sus sueños.

Como creadores de contenido, ¿cuáles son los límites que tienen para comunicar o publicar sobre un tema y no equivocarse con la gente que los sigue?

Rafa: Hemos hecho algunos cambios porque al inicio éramos un poco más abiertos, sin filtros, no es que ahora los tengamos, pero nos dimos cuenta que nos siguen personas de todas las edades. Justo es algo que va con los valores de Disney, que su público es todas las personas de diferentes edades. Lo que nosotros hacemos es hablarle a nuestra audiencia como si tuviera, ya sea 30 años, 40 años u 80 años, todos por igual; para que así no haya una situación como incómoda. La verdad es que estamos felices de que podamos colaborar con Disney para lanzar esta segunda película que va a estar disponible en su plataforma.

En todo este tiempo, ¿cómo han sobrellevado con los comentarios de odio, de haters o de personas que solo buscan incomodarlos?

Lesslie: Creo que siempre van a haber comentarios, las plataformas son libres de decir lo que uno quiere expresarse, como quiere sentirse. Lo más importante es conocerte y saber lo que quieres transmitir. A pesar de los comentarios positivos o negativos, mientras tú sepas que estás llevando el mensaje correcto, es lo más importante. A veces hasta critican cuerpos, rostros, hasta la forma de hablar, es algo que tenemos que avanzar como sociedad, de que no todo es personal; simplemente somos espejos de muchas personas y tenemos que darnos cuenta que a lo mejor la otra persona no lo está pasando bien y la forma de desquitarse es contigo. Hay que tomarlo de esa manera y avanzar, no quedarnos con esos pensamientos o sensación de que estamos haciendo algo mal. Que se te resbalen las cosas, a veces es muy difícil pero hay que seguir adelante porque la gente seguirá opinando.

¿Qué recuerdos tienen de Perú y sus fanáticos?

Karen: Creo que de Perú tenemos un montón, es un país el cual hemos visitado muchísimo. Lo que tengo más en mi corazón son las montañas, los quechuas, ha sido increíble conectar con las culturas ancestrales porque decimos que somos culturas hermanas. Perú y México se parecen muchísimo, sobre todo el ceviche es increíble, es riquísimo. Los peruanos para mí son gente dulce, tiernas y amables. Siempre los recordamos con mucho cariño.

Rafa: Es uno de nuestros países favoritos en Latinoamérica, como dice Karen, hemos ido tantas veces para trabajar o de manera personal, solamente porque queremos ir y disfrutar Perú. Me llega a la mente un recuerdo cuando una vez las personas se enteraron que estábamos allá y estuvieron afuera de nuestro hotel, se pusieron a jugar los mismos retos que nosotros hacíamos en esa época en internet. Salimos, nos tomamos fotos con ellos, fue algo muy bonito. Eran como unas 200 personas afuera del hotel, es algo que nunca se me va a olvidar verlos a todos jugando lo que nosotros les enseñamos.