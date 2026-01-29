Los clásicos de Los Prisioneros, una de las bandas más influyentes del rock latinoamericano, volverán a sonar en Lima el sábado 25 de abril, en un concierto que promete reunir a fanáticos de distintas generaciones.

El espectáculo se realizará en el Centro de Convenciones Scencia y estará liderado por Miguel Tapia, baterista histórico y miembro fundador del grupo junto a Jorge González y Claudio Narea. En el repertorio no faltarán himnos como “El baile de los que sobran”, “Sexo”, “Por qué no se van”, “We are sudamerican rockers”, “Tren al sur” y “Estrechez de corazón”, entre otros.

Formada en 1983, Los Prisioneros marcó un antes y un después en la música en español con letras de fuerte contenido social y político, que conectaron con la realidad de millones de jóvenes en América Latina. Miguel Tapia ha sido una pieza clave en la construcción del sonido de la banda y en la transmisión de mensajes de resistencia, crítica y esperanza a través de su música.

Formación actual

Actualmente, la agrupación está integrada por Miguel Tapia en voces y percusión; Amaru Tapia, de 24 años, en la batería; Marcelo Soto en la guitarra; Sergio “Coti” Badilla en teclados y secuenciadores; y Alexis Bugueño en el bajo.

Aunque la banda se disolvió oficialmente en 2006, su legado permanece vigente. Tras la separación y diversos proyectos individuales, algunos de sus integrantes han regresado a los escenarios para mantener viva la música de Los Prisioneros, como ocurre con este nuevo concierto encabezado por Tapia.

El regreso de Los Prisioneros a Lima representa una oportunidad para que el público peruano reviva canciones que marcaron época y vuelva a conectarse con la energía y el mensaje de una de las agrupaciones más emblemáticas del rock en español.

Las entradas estarán disponibles a través de Uneticket desde el viernes 30 de enero. Además, se realizará una preventa exclusiva para clientes BBVA los días miércoles 28 y jueves 29 de enero.