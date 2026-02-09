La banda panameña Los Rabanes, ganadora del Latin Grammy, presentó su nuevo sencillo “La Rompecorazones”, una propuesta musical que combina dancehall, soca y latin pop, y que ya se posiciona entre los primeros lugares de popularidad en distintos países de Centroamérica.

El tema destaca por su energía contagiosa y un mensaje de empoderamiento femenino, narrando una historia marcada por el amor, la traición y la fuerza emocional. Con un ritmo bailable y un estribillo diseñado para ser coreado en vivo, la canción mantiene el sello festivo y explosivo que caracteriza a la agrupación.

Videoclip grabado en Rock al Parque

El videoclip oficial de “La Rompecorazones” fue grabado durante la participación de la banda en Rock al Parque, uno de los festivales de rock más importantes de Latinoamérica, realizado en Bogotá, Colombia.

El clip muestra la experiencia de una fanática que vive una jornada inolvidable durante el concierto, mezclando imágenes de la energía del público, la intensidad del show en vivo y la conexión emocional entre la banda y sus seguidores.

Adelanto del álbum “Maskara”

“La Rompecorazones” formará parte del próximo álbum de estudio de Los Rabanes, titulado Maskara, que incluirá siete canciones con una amplia variedad de fusiones musicales que van desde el latin pop y el reggae, hasta el reggaetón y la cumbia.

Entre los sencillos ya lanzados del disco destacan colaboraciones con reconocidos exponentes del género urbano como Jowell, integrante de Jowell & Randy, y Lennox, del dúo Zion & Lennox.

Presencia digital y alcance internacional

El lanzamiento de “La Rompecorazones” ha reforzado el posicionamiento digital de la banda, que mantiene un crecimiento sostenido en plataformas y redes sociales:

Spotify: más de 450 mil oyentes mensuales y 2 millones de reproducciones en la primera semana.

más de y en la primera semana. TikTok: el hashtag #Rabanes supera los 3.4 millones de visualizaciones .

el hashtag supera los . Instagram: más de 172 mil seguidores , con un crecimiento reciente de +3,500 .

más de , con un crecimiento reciente de . YouTube: más de 1.2 millones de visualizaciones mensuales y 50 mil nuevos suscriptores .

más de y . Facebook: más de 8 mil nuevos seguidores, alcanzando a 1.5 millones de usuarios de forma orgánica.

Con este nuevo sencillo, Los Rabanes confirman su vigencia en la escena musical latinoamericana y su capacidad de reinventarse sin perder la identidad que los convirtió en referentes del género.