La emblemática agrupación peruana Los Shapis celebrará 45 años de trayectoria artística con un acontecimiento musical sin precedentes: la “Gala Sinfónica - Los Shapis - 45 años”, que se realizará en dos únicas funciones en el Gran Teatro Nacional.

El concierto se llevará a cabo el viernes 13 y domingo 15 de febrero, a las 8:00 p. m., marcando el inicio oficial de las celebraciones por más de cuatro décadas de historia musical que han dejado huella en la identidad cultural del país.

Un diálogo entre la chicha y la música sinfónica

Fundados en 1981 en Huancayo por Jaime Moreira y Julio Simeón, “Chapulín el Dulce”, Los Shapis se consolidaron como referentes de la música chicha, fusionando tradición andina y lenguajes modernos. Su repertorio ha acompañado los procesos de migración y transformación del Perú urbano, convirtiéndose en parte de la memoria colectiva nacional.

La gala reunirá una selección de sus temas más emblemáticos -como El Aguajal, Tienes tu dueño y La novia- reinterpretados en formato sinfónico con arreglos originales, integrando la inconfundible voz y guitarra del grupo con una orquesta sinfónica de más de 30 músicos en escena, además de artistas invitados .

Dirección musical y producción

La dirección musical y los arreglos estarán a cargo de Lito Santos, músico con más de 14 años de trayectoria en la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú y experiencia en producciones sinfónicas de alto nivel.

El espectáculo es producido por CANDU, reconocida por desarrollar propuestas culturales innovadoras en escenarios de primer nivel, como el propio Gran Teatro Nacional.

Un legado cultural vivo

En reconocimiento a su aporte a la cultura peruana, los fundadores de Los Shapis fueron distinguidos en 2019 como Personalidad Meritoria de la Cultura por el Ministerio de Cultura. La gala sinfónica busca poner en valor ese legado, demostrando que la música chicha mantiene vigencia y capacidad de dialogar con otros lenguajes musicales sin perder su esencia.

Las entradas ya se encuentran a la venta en Joinnus, con precios accesibles desde S/ 40, y están dirigidas a todo público.