El festival Chicha Su Mare dio un anuncio histórico: Los Shapis, pioneros y emblema de la chicha peruana, se unen al line-up oficial. El evento se realizará el sábado 4 de octubre en Lurín Live, prometiendo una noche que celebrará la música tropical y la identidad popular del Perú.

Con la incorporación de Los Shapis, la fiesta asegurará un viaje directo a las raíces de la chicha de los años 80, un género que marcó época y que aún hoy es símbolo de identidad y orgullo popular.

El cartel también suma a La Bella Luz y Son del Duke, agrupaciones emergentes que aportan frescura y juventud al universo tropical, consolidando al festival como un puente entre generaciones y estilos.

Un cartel de lujo

Además de estas novedades, el festival ya contaba con artistas de gran trayectoria como Armonía 10 de Piura, Hnos. Yaipén, Los Mirlos, Explosión de Iquitos, Caribeños de Guadalupe, Mauricio Mesones y Daniela Darcourt, entre otros referentes de la cumbia y la chicha.

El evento no solo ofrecerá música: el público podrá disfrutar de un escenario giratorio, espacios culturales como el Mercadito Chicha y Sabor de Barrio, además de intervenciones artísticas que harán de esta cita una verdadera fiesta de la cultura popular peruana.

Más que música

“Chicha Su Mare” no es solo un festival: es una experiencia cultural integral que pone en valor las raíces peruanas a través de la música, el arte, la gastronomía y el espíritu del barrio. Una plataforma donde lo popular se celebra como potencia artística y creativa, reflejo de la identidad mestiza e irreverente del Perú.

Información del festival