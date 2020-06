La cantante y actriz mexicana, Lucero se animó a revelar algunas anécdotas que pasó al rodar la película Zapata, El sueño del héroe, el 2003 junto a su compatriota Alejandro Fernández para su canal de YouTube: Lucero México, donde tiene una sección #Muchoquecontar.

“Había una escena en el que yo tenía que hacer un encuentro amoroso con Alejandro Fernández y teníamos una escena montada en una recámara… En esta escena, Alfonso Arau (el director) tenía la idea de que cuando nos besáramos, nos acercáramos Zapata y mi personaje, él como que me empuja en un momento medio apasionado, me empuja al gran espejo que había detrás de mí y ahí es donde Alfonso piensa que el espejo se fracture y así ver una imagen fragmentada de nosotros dos”, contó Lucero.

Al filmar la escena se percataron que pese a los esfuerzos de Alejandro por empujarla hacia el espejo, este no se rompía, entonces se decidió que una persona de efectos especiales golpeara el espejo por detrás para que pareciera que Lucero lo había roto.

”Yo tenía una ropa muy linda, como un corsé blanco, mi pelo muy bonito y entonces Alejandro me empuja como lo habíamos ensayado y la persona da el martillazo por detrás y me descalabra. Sí señores ¡me descalabró!”, reveló entre risas la cantante.

Por fortuna, el accidente no pasó a mayores, aunque sí tuvo algunos cortes y quedó con trozos de vidrio en el cabello. “La gente de efectos especiales me pidió disculpas y al día siguiente me enviaron un ramo de flores”, dijo Lucero.