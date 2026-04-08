El sonero, arreglista y productor peruano Luchito Muñoz anunció el lanzamiento de “Volver al Mañana”, sencillo que da título a su tercer álbum discográfico y que plantea una propuesta musical centrada en la identidad y el desarraigo en la modernidad.
El artista, actualmente radicado en Estados Unidos, asumió la composición y arreglos integrales del tema, apostando por una producción conceptual que fusiona sonoridades clásicas con elementos contemporáneos.
Según explicó el propio músico, la obra busca reflexionar sobre la realidad actual sin perder el tono esperanzador.
“‘Volver al Mañana’ no es solo una canción, es una observación de nuestro tiempo. Quise crear una pieza honesta que cuestione esa sensación de falsa libertad en la que vivimos”, señaló Luchito Muñoz.
Participación internacional refuerza la propuesta musical
El sencillo cuenta con la participación especial del percusionista cubano Alexis “Pututi”, reconocido por su trayectoria en la timba y la salsa y por sus colaboraciones con artistas internacionales.
Muñoz destacó que el aporte del músico cubano añade una identidad rítmica particular al tema.
“Pututi aporta un cubaneo muy particular, casi una intervención tipo rap, que le da una identidad rítmica única a la canción”, explicó el artista peruano.
Asimismo, la producción ejecutiva del sencillo y del álbum está a cargo del compositor puertorriqueño Jim Donato, quien mantiene una colaboración continua con Muñoz tras su trabajo conjunto en el álbum “Cuéntale”.
Una propuesta que fusiona tradición y modernidad
Desde el punto de vista musical, “Volver al Mañana” presenta una arquitectura sonora inspirada en producciones de distintas décadas, incorporando referencias musicales que abarcan desde los años 60 hasta los 90.
El arreglo incluye:
- Sintetizadores
- Secciones de cuerdas
- Recursos sonoros contemporáneos
- Elementos con estética cinematográfica
Este enfoque busca ofrecer una experiencia musical envolvente que se distancia de la salsa tradicional para explorar nuevas formas de producción dentro del género.
Videoclip apuesta por una estética cinematográfica
La propuesta artística se complementa con un videoclip de estética cinematográfica, diseñado para acompañar la narrativa musical del tema.
El material audiovisual utiliza un formato panorámico y recursos visuales alineados con la densidad sonora del arreglo musical.
Con este lanzamiento, el artista establece también la línea conceptual de su próximo álbum, el cual busca consolidar una propuesta musical con identidad latinoamericana y proyección internacional.
Trayectoria internacional del artista
Luchito Muñoz es un sonero y productor peruano que ha desarrollado su carrera con una propuesta musical independiente y experimental.
Entre sus principales hitos destacan:
- Fundación de la banda Latin Soul en 2010
- Lanzamiento del álbum debut “Antagónico”, reconocido por la crítica especializada
- Producción del disco “Cuéntale”, realizado junto a Jim Donato
- Participación en la banda sonora del videojuego Far Cry 6
- Colaboraciones con el sello británico Original Gravity Records
- Representación del Perú en el Festival Mundial del Bolero en México