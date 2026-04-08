El sonero, arreglista y productor peruano Luchito Muñoz anunció el lanzamiento de “Volver al Mañana”, sencillo que da título a su tercer álbum discográfico y que plantea una propuesta musical centrada en la identidad y el desarraigo en la modernidad.

El artista, actualmente radicado en Estados Unidos, asumió la composición y arreglos integrales del tema, apostando por una producción conceptual que fusiona sonoridades clásicas con elementos contemporáneos.

Según explicó el propio músico, la obra busca reflexionar sobre la realidad actual sin perder el tono esperanzador.

“‘Volver al Mañana’ no es solo una canción, es una observación de nuestro tiempo. Quise crear una pieza honesta que cuestione esa sensación de falsa libertad en la que vivimos”, señaló Luchito Muñoz.

Participación internacional refuerza la propuesta musical

El sencillo cuenta con la participación especial del percusionista cubano Alexis “Pututi”, reconocido por su trayectoria en la timba y la salsa y por sus colaboraciones con artistas internacionales.

Muñoz destacó que el aporte del músico cubano añade una identidad rítmica particular al tema.

“Pututi aporta un cubaneo muy particular, casi una intervención tipo rap, que le da una identidad rítmica única a la canción”, explicó el artista peruano.

Asimismo, la producción ejecutiva del sencillo y del álbum está a cargo del compositor puertorriqueño Jim Donato, quien mantiene una colaboración continua con Muñoz tras su trabajo conjunto en el álbum “Cuéntale”.

Una propuesta que fusiona tradición y modernidad

Desde el punto de vista musical, “Volver al Mañana” presenta una arquitectura sonora inspirada en producciones de distintas décadas, incorporando referencias musicales que abarcan desde los años 60 hasta los 90.

El arreglo incluye:

Sintetizadores

Secciones de cuerdas

Recursos sonoros contemporáneos

Elementos con estética cinematográfica

Este enfoque busca ofrecer una experiencia musical envolvente que se distancia de la salsa tradicional para explorar nuevas formas de producción dentro del género.

Videoclip apuesta por una estética cinematográfica

La propuesta artística se complementa con un videoclip de estética cinematográfica, diseñado para acompañar la narrativa musical del tema.

El material audiovisual utiliza un formato panorámico y recursos visuales alineados con la densidad sonora del arreglo musical.

Con este lanzamiento, el artista establece también la línea conceptual de su próximo álbum, el cual busca consolidar una propuesta musical con identidad latinoamericana y proyección internacional.

Trayectoria internacional del artista

Luchito Muñoz es un sonero y productor peruano que ha desarrollado su carrera con una propuesta musical independiente y experimental.

Entre sus principales hitos destacan: