El actor peruano Lucho Cáceres se ha negado ante la posibilidad de sumarse al elenco de la serie “Al Fondo Hay Sitio”, pues afirma que busca formar parte de otro tipo de producciones.

En una entrevista, el artista, quien ya ha formado parte de miniseries como ‘Así es la vida’, ‘Mil oficios’ y ‘De vuelta al barrio, descartó volver a interpretar las mismas historias.

“Yo soy parte de casi todas esas series, no tengo nada en contra de esas series, pero me gustaría que existiera alternativas a ellas y eso es lo que ya no hay. Cuando empecé actuando, existía las novelas de Lucho Llosa y Michelle Gómez, que eran diferentes, pero ahora solo nos hemos quedado con un tipo de historia, entonces, no es que no me gustaría que existan ese tipo de historias, sino también otras, eso es lo que extraño. Creo que la ficción en señal abierta está destinada a morir y para eso están las plataformas”, expresó para Trome.

Asimismo, Cáceres confesó no haber recibido, hasta el momento, la oferta para participar en ‘AFHS’, pero si la tuviera no la aceptaría.

“Definitivamente, no, en esa serie... en concreto, no. He estado cinco años en una (‘Mil oficios’), son los mismos guionistas, los mismos guiones y yo ya cumplí mi cuota. Les deseo lo mejor, pero ahí ya no. No es bueno decir nunca, pero creo que no estaría ahí. Ya he estado mucho tiempo en esas series y estar en un solo sitio para un actor... mata al artista, yo sobreviví”, indicó.

