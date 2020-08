El cantante Lucho Paz reveló hace semanas que dio positivo para COVID-19 y desde ese momento se encerró en su departamento para seguir todas las indicaciones médicas. Ha pasado casi un mes desde el primer día de síntomas y hoy cuenta cómo pasó el proceso de recuperación.

“Estuve mal, con la gripe y yo pensé en ese momento que eran los bronquios. Ahí fue donde lamentablemente di positivo y yo me quedé ‘helado’”, comentó el cantante de cumbia sobre el momento en el que le dieron el diagnóstico.

Paz afirmó que sintió mucho miedo pues padece enfermedades preexistentes que lo colocaban como población de riesgo. “Soy una persona hipertensa. Me asusté realmente. Fui operado del corazón, tengo insuficiencia cardíaca. Todo esto me llevó a un pánico tremendo”, añadió.

El intérprete de “El casorio” señaló que desde que le diagnosticaron coronavirus estuvo en cama, los bronquios se le inflamaron y tuvo constantes dolores de garganta. De eso, ha pasado un poco más de un mes y ahora espera pronto volver a sus proyectos musicales. “Hoy ha sido mi ultima visita con el doctor, aun me faltan unos quince días más para estar al 100%”, concluyó.

Lucho Paz cuenta cómo se recupera del coronavirus

Cabe resaltar que en julio el músico confirmó la noticia a través de sus redes sociales. “En primer lugar debo agradecer a Dios porque me ha permitido enfrentar el COVID-19 con las fuerzas necesarias para salir adelante. El proceso ha sido complejo y largo, aún me encuentro en tratamiento pero ahora me siento mucho mejor como para saludarlos por aquí y darle ánimo a quienes se encuentran pasando por la misma situación”, afirmó en Facebook.

