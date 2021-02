Lucía de la Cruz estuvo presente a través de una viodellamada en el programa de Magaly Medina, donde confesó que se dedicará a vender polladas, tras verse afectada económicamente por la pandemia de coronavirus, pues no puede realizar eventos musicales con el fin de frenar el contagio de este mortal virus.

La cantante criolla anunció en el programa de Magaly que realizará su primera pollada el próximo 27 de febrero para poner cubrir sus necesidades básicas.

“Ahora me voy a dedicar a las polladas, voy hacer ‘El pollo nalgón de Lucía de la Cruz’, para que después no anden diciendo que me meto a las casas”, comentó la cantante.

Luego continuó con: “la gente se pone hablar de yo hago ‘privaditos’. Como me gustaría realizar ‘privaditos’ para llevarme mi billetes...”.

SOBRE LOS PRIVADITOS

Durante el enlace en vivo, Lucía negó haber realizado privaditos durante la pandemia. Sin embargo sí aceptó que fue a dos reuniones, pero todos los asistentes cumplieron con los protocolos.

