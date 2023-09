“La Casa de Magaly” presentó un nuevo episodio donde Lucía de la Cruz estuvo como invitada especial para cocinar y aconsejar a los distintos participantes del reality. Sin embargo, no esperó vivir un pequeño altercado con Samahara Lobatón, a quien no dudó en poner en su lugar.

Todo se dio cuando el ‘Loco’ Wagner voceó por el micrófono que la cantante criolla había llegado a la casa para deleitarlos con un rico platillo y mencionó quiénes serían sus asistentes. “Necesito a Alfredo y a una tal Gabriela. Y necesito a Carlos Cacho también, por favor” , comenzó diciendo.

Después de un rato, la joven influencer entró a la cocina y Lucía decidió que también la ayudaría a cocinar. “Entonces, comenzamos a aderezar. Tú lo que tienes que hacer ahorita es lavar las papas y los camotes, porque esto tiene que estar en la olla limpiecito”, le ordena a Samahara.

Sin embargo, la hija de Melissa Klug no se quedó callada y le increpó a Lucía por obligarla a hacer una tarea que no le había sido designada. “Madrecita hermosa, tus ayudantes son ellos tres. Voy a hacerles el arroz, nada más” , respondió la joven.

Al respecto, la criolla no se mostró conforme con la respuesta de Lobatón. “ Un ratito. A mí tú no me vas a poner quien mie... va a ser mi ayudante. Yo te he elegido. Tú, Alfredo, ella, él. Aquí lavas, mamita” , indicó disgustada.

