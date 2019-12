La cantante de música criolla Lucía de la Cruz reveló en ‘El valor de la verdad’ que fue agredida por su expareja cuando lo descubrió siendo infiel con una mujer más joven que ella.

“Él estaba saliendo con una chica y yo lo perseguí en mi carro. Las dos personas ya no existen para Lucía, ella tendría unos 20 años menos que yo”, expresó en el programa conducido por Beto Ortiz.

De la Cruz indicó que se separó de él y su hijo nació con problemas en su salud, presuntamente producto del golpe que sufrió.

“Estando embarazada me separé, cuando nació mi hijo, nació con un quiste de un golpe y con un principio de hidrocefalia. Mi hijo tuvo tres válvulas cambiadas, en cada que ponían, es decir, eran mi vida”, manifestó.

“Cuando lo vi simplemente me dio tal golpe que no sentí el dolor, sino sentí una pena tremenda de que la persona a quien yo amaba mucho, era el padre de mi niño, me maltratara así”, agregó.





