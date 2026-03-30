Lucía de la Cruz podría recibir el alta médica el próximo martes, siempre que evolucione favorablemente al tratamiento indicado por los médicos para combatir la infección que padece.

“ Está evolucionando poco a poco, pero la infección no ha desaparecido, sigue con el tratamiento. Si continúa como hasta ahora podría salir el martes, pero los médicos no la van a dejar ir hasta que esté recuperada por completo. Los doctores le han recetado leche con proteína y sigue una dieta estricta por la diabetes ”, declaró su manager Rosita Gonzales a Trome.

Hace unos días, Lucía se puso en contacto con Magaly Medina para señalar que se encontraba en proceso de recuperación luego de pasar un gran susto.

“Agradezco a todos por su cariño y preocupación. Sí, fue un susto, estaba con la glucosa en 400, tenía una infección urinaria, me sentía mal, con fiebre, pero ya me estoy recuperando. Así que estoy cumpliendo lo que me han dicho los doctores para pronto regresar a los escenarios”, indicó la cantante.

Lucía de la Cruz ya se encuentra en la Unidad de Cuidados Intermedios, revela su hijo Christian Wong

Lucía de la Cruz ya se encuentra en la Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital María Auxiliadora, luego de sufrir una descompensación que generó la preocupación de muchos de sus seguidores.

Según detalló un comunicado del hospital, la intérprete fue internada el miércoles 25 de marzo y fue derivada a la unidad de trauma shock bajo monitoreo permanente.

“Actualmente, la paciente se encuentra en la unidad de trauma shock, bajo monitoreo permanente y cuidados de un equipo multidisciplinario”, informó el centro de salud de San Juan de Miraflores.

Fuera de peligro

Christian Wong, hijo de Lucía de la Cruz, comentó que su madre viene recibiendo los tratamientos necesarios para vencer la infección que padece.

“Hoy (ayer) ya está mejor, llamó a mi hermana Enith en la mañana, le pidió su celular a una enfermera para decirle que se sentía mejor”, dijo el músico a Trome.

Luego continuó: “Tú sabes cómo es Lucía, tiene su carácter, es fuerte. Están hablando de que le dio un derrame cerebral, que está entubada y no es así; sí tiene una infección fuerte que casi se generaliza y eso hace que tenga fiebre alta, pero se la están controlando y estamos esperando el cultivo para atacar la bacteria. Ahora está en la Unidad de Cuidados Intermedios”.