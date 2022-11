Lucía de la Cruz se pronunció sobre las críticas que está recibiendo por el emotivo encuentro que tuvo con John Kelvin luego de ser liberado de la cárcel.

“Nadie sabe lo de nadie más que ellos dos (Dalia y John Kelvin) y mi respuesta a la señora Magaly es que él es un ser humano. Yo tengo hijos e hijas, pero aquí los terceros sobramos (...) no soy quién para criticarlo y tampoco a la señora que se dejó pegar, porque una persona cuando te toca, un hombre cuando te pega, es importante separarte y no esperar tantos años y seguir teniendo hijos para continuar con esa persona que te maltrata, a no ser que seas sádica . No he visto el programa de Magaly, pero la respeto por defender a una mujer”, expresó Lucía para Trome.

Luego continuó con: “fui a saludarlo porque es mi compañero artista, mi amigo, pero no estoy de acuerdo con nadie que le ponga la mano a otro. También lo visité porque grabaré un tema con él y mi hijo que se llamará ‘En criollo, en cumbia y en salsa’. Él desea trabajar y tiene que hacerlo por sus hijos”.

TE PUEDE INTERESAR