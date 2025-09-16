Con apenas 14 años, Lucía Lay se perfila como la nueva gran promesa del pop peruano. La artista acaba de estrenar “Stupid Lies”, un tema que forma parte de su primer EP como solista y que confirma su lugar como una de las revelaciones más frescas y modernas de la escena musical local.

La propuesta de Lucía destaca por reflejar la vida adolescente con una mirada intensa, honesta y alternativa, lejos de la superficialidad de las redes sociales. “No sé si hago música para sanar o solo porque tengo demasiadas cosas en la cabeza y cero ganas de hablarlas. Cantar es como mandar un audio larguísimo… pero con melodía”, comenta la joven artista, quien encuentra en la música su mejor manera de expresarse.

Además de “Stupid Lies”, su EP incluye temas como “Waste my Time”, de onda más rockera y rebelde, así como los ya conocidos “Unlucky”, “No One Knows” y “Dead 2 Me”, que lograron ingresar a la programación de radios juveniles en el país.

La producción de su más reciente lanzamiento estuvo a cargo de Alcanfores Studio, dirigido por Alonso Barclay y Marcel Caillaux, exintegrantes de la recordada banda de punk rock Estado de Sitio.

Con influencias que van desde Olivia Rodrigo y Billie Eilish hasta clásicos como Paramore y Avril Lavigne, Lucía Lay se abre paso con una propuesta fresca y potente que conecta con su generación.

“Stupid Lies” ya está disponible en Spotify, mientras que el videoclip oficial puede verse en YouTube. La artista también comparte contenido exclusivo con sus seguidores en TikTok, consolidando así una comunidad que crece día a día.