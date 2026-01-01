Luciana Fuster compartió un emotivo mensaje de respaldo para su hermana mayor, Fernanda Fuster, quien recientemente contó que padece una delicada enfermedad diagnosticada hace seis años y que, durante ese tiempo, le impedía desarrollar con normalidad sus actividades diarias, hasta que un cambio de medicación le permitió mejorar su calidad de vida.

La hermana de la reina de belleza publicó el último martes un video en su cuenta de Instagram, en el que mostró parte de su tratamiento en un centro de salud y expresó su determinación por salir adelante frente a la esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta el sistema nervioso central y la obligó a modificar su rutina diaria.

Luego de la publicación, la ganadora del Miss Grand International 2023 manifestó públicamente su admiración y orgullo por su hermana.

“ Eres la persona más fuerte que existe. Me enseñas todos los días a no rendirme, a no quejarme por cualquier cosa y a solo esforzarme cueste lo que cueste. ¡Te admiro tanto! ”, escribió la también influencer.

Luciana Fuster expresa apoyo total a su hermana tras revelación de enfermedad crónica.

“ Es increíble como a pesar de luchar todos los días contra esa enfermedad tan difícil, nunca has dejado de ser tan buena, noble y con un corazón enorme. Encima el peso de ser la más bonita. Te amamos jerbi de mi vida y jamás vas a estar sola ni te va a faltar nada ”, agregó.

Fernanda Fuster, hermana mayor de Luciana Fuster, publicó un video en sus redes sociales en el que mostró el tratamiento que sigue para enfrentar la esclerosis múltiple, una enfermedad que ha afectado su salud, pero que viene superando de manera progresiva.

“Estos últimos días han sido los más emocionantes que he tenido en años, y no por las razones que cualquiera se puede imaginar, sino porque por fin cambiaron mi medicina a una mejor, una que me permite simplemente tener calidad de vida”, señaló.

La familiar de Luciana Fuster señaló que, después de seis años, pudo despertar “sin dolor, sin sentir que me han pasado 50 trenes por encima que no me dejaban existir, sin fiebre y sin ningún malestar”.

“Aunque sé que la esclerosis múltiple sigue conmigo, ya siento que es algo con lo que al fin voy a poder convivir. Ya no recuerdo cómo es vivir normal, pero me siento feliz y con mucha esperanza de tener la oportunidad de empezar de nuevo”, expresó.

Finalmente, agradeció el respaldo de su hermana Luciana Fuster y de su madre, Rossana Guzmán: “Siempre voy a vivir agradecida con los que han estado conmigo, mis doctores y sobre todo de Luciana y mi madre, que siempre han sido mi soporte y me han ayudado literalmente no solo a sobrevivir, sobre todo a vivir. Las amo y agradezco por siempre”.