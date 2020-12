La modelo e influencer, Luciana Fuster, confesó que hace unos meses se contagió de COVID-19; sin embargo, aclaró que solo le afectó el olfato y el gusto.

Así lo declaró en un video que colgó en sus historias de Instagram. Todo sucedió porque le conmovió que un par de fans la buscarán en un restaurante en México para tomarse fotos con ella y tuvo que quitarse la mascarilla para hacerlo.

En ese momento, ella aclaró que estaba segura de que no tenía el virus y que confiaba que los jóvenes estaban sanos. En ese momento señaló que quería revelar algo.

“Hablando de COVID-19, quería decirles algo que nunca les conté porque no quería preocuparlos. Yo ya tuve el virus hace un tiempito. No la pasé mal, solo perdí el olfato y el gusto al 100%, que me demoró casi 2 meses en recuperar eso, pero estoy bien. No contagié a nadie en casa, nadie en el canal, nadie en la radio. No tengo idea cómo me contagié tampoco, de repente en un taxi o algo. Bueno quería que lo sepan”, dijo Luciana Fuster en su red social.

Luciana Fuster se encuentra en el aeropuerto a la espera de que salga su avión para retornar a Lima. Ella pasó muchas dificultades para regresar debido a las estrictas medidas que está tomando el gobierno mexicano.

Durante su estancia en México, Luciana recorrió varios programas de televisión de Televisa y también de TV Azteca. Incluso llegó a conocer el cantante colombiano Sebastián Yatra, con quien grabó el challenge del tema ‘Chica ideal’.

