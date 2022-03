Luciana Fuster se pronunció sobre el reciente comunicado de apoyo que lanzó Verónica Costa, la madre de Patricio Parodi, quien pidió a los usuarios de las redes sociales que paren con las críticas hacia la chica reality.

“Es un tema del que yo ya no quiero hablar más porque cada vez se va haciendo más grande. Creo ella es una persona bastante querida, conocida, tiene una familia bien linda, y lo que ella diga yo lo voy a respetar”, comentó Luciana ante las cámaras de “América Espectáculos”.

La integrante de “Esto es Guerra” confesó sentirse “feliz” al saber que Verónica dijo que espera poco a poco ir conociéndola más.

“Le agradezco mucho sus palabras. Y como ella dice, es cuestión de seguir conociéndonos. Nos hemos visto una vez, hemos estado cenando, y sé que habrá más oportunidades; yo feliz de vida. Lo que tenga que pasar, pasará entre cuatro paredes”, añadió.

Luciana Fuster sobre la mamá de Patricio Parodi https://www.americatv.com.pe/noticias

¿Qué dijo la mamá de Patricio Parodi?

Días atrás, Verónica Costa, madre de Patricio Parodi, utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse respecto a relación del chico reality y Luciana Fuster, esto luego que se especulara en el programa “Amor y Fuego” que no aprobaba este romance.

“Me tomo este momento para aclarar las especulaciones y la cantidad de mensajes que me llegan sobre sí aceptó la relación de Luciana con mi hijo, si me llevo bien con ella etc., etc.”, señaló la progenitora del ‘Pato’ al inicio de su comunicado difundido en su Storie de Instagram.

La madre del ‘Guerrero’ descartó que se lleve mal con la influencer, y agregó que espera seguir conociéndola. “Solo diré que siempre me he dado la oportunidad de conocer a cada una de las parejas de mis cuatro hijos y Luciana no será la excepción”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO

Luciana Fuster responde así cuando le preguntan sobre su relación con Ignacio Baladan

La modelo se mostró fastidiada al ser consultada por su estado sentimental y afirmó que no tiene que aclarar nada a nadie.