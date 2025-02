Luigui Carbajal asegura que le sorprendió la ruptura entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, además, el cantante espera que no se convierta en una relación tóxica.

“ Me sorprendió ver los comunicados que lanzaron ambos y bueno, son dos adultos, y espero que cada uno esté bien. Yo solo espero que no sean como otras parejas que terminan y regresan, se convierten en tóxicos, pues eso no te lleva a nada bueno en la vida ”, declaró Luigui para Trome.

Carbajal indica que pese a que todo rompimiento es complicado, cree que su amiga Xiomy lo va a superar muy rápido, pues a sus 25 años tiene un mundo por delante.

“ Todo final duele, pero Xiomy es chibola, tiene 25 años y creo que sabrá voltear la página rápido. Hoy en día hay que seguir avanzando y trabajando ”, señaló.

Ex de Farfán se presentaría en “El Valor de la Verdad”, esto habría ocasionado su ruptura con Xiomy Kanashiro

Tras la ruptura de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, Magaly Medina dio su punto de vista respecto a este romance pero además, reveló quien sería la primera invitada de “El Valor de la Verdad”.

En la última edición de su programa, Medina indicó que existe un fuerte rumor que la próxima participante sería una exsaliente de la “Foquita”.

“Estas saliditas de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro despertó la santas furias de sus exsalientes... A él se le ha visto rodeado de algunas muchachas, pero él a con ninguna ha sido una relación oficial, tal como oficializó a Yahaira Plasencia”, sostuvo la “Urraca”.

“Lo que ahora está surgiendo como un rumor bastante fuerte que además ha llegado a la redacción y hemos tratado de verificarlo es que Delany López sería una de las invitadas que vuelve a sacar del baúl Beto Ortiz, “El Valor de la Verdad”, a contar todo lo que sabe mientras duró su relación con el futbolista”, agregó.