Hace unas semanas se estrenó en Netflix la segunda temporada de Luis Miguel: la serie, donde en los primero capítulos se cuenta un supuesto accidente que sufrió el Sol de México en un concierto en Lima, el cual le causó un daño en el oído. Cabe mencionar que el cantante mexicano sí tuvo un problema relacionado a este tipo en nuestra capital, pero no fue como lo narró la serie en el gigante del streaming.

El Sol de México ha realizado un total de 12 conciertos en Lima en los años 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 2002, 2004, 2010, 2013, 2014, 2018 y 2019, según información de El Comercios. Además se detalla que no hay registro que el cantante mexicano haya realizado un concierto en 2005 como se menciona en la serie de Netflix.

“Contacté a Luisito Rey y vino Luis Miguel, e hicimos una gira por el país. Esa fue la primera vez. Su papá era su manager. Su papá también trabajó conmigo, él también era cantante” , comentó el empresario peruano Jorge Fernández a Saltar Intro.

ACCIDENTE EN CONCIERTO

Jorge Fernández relata que sí ocurrió un incidente con el audio de Luis Miguel en una de las presentaciones que brindó en Lima, pero no fue en 2005, sino en el año 1993.

“La segunda vez que lo traje ya no trabajaba con su papá. Fue en el 93 y fue cuando tuvo ese incidente en el oído. Su representante era Hugo López, el argentino”, comentó Fernández. Además indicó que el cantante tuvo una presentación en Muelle Uno.

“Hubo un problema en el Muelle. Ahí se empezaron a utilizar los auriculares en el oído y el retorno de la música lo escuchaba por ahí. Entonces, cuando vi en los ensayos que estaban utilizando eso, yo le dije al sonidista que era de ellos, porque los grandes cantantes siempre vienen con sus sonidistas o su técnico de sonido, yo le dije que me parecía inapropiado y que hay tener cuidado porque estamos al frente de un cerro con antenas de radio y se puede filtrar el sonido. El técnico me dijo que no, que a ellos no les iba a pasar”, relató vía telefónica para El Comercio.

“En la primera canción, se filtró el sonido y tuvo que salir del escenario. Insultó al técnico de sonido y luego lo despidió, tengo entendido. Luego, regresó y cantó” , explicó el empresario que afirmó que no fue necesario que el interprete fue a un hospital.

CLUB DE FANS DE LUIS MIGUEL

Lucy Gómez Sánchez N, la presidenta del club de fans “Cómplices de Luis Miguel Club Oficial en Perú”, estuvo presente en el concierto donde supuestamente Luis Miguel tuvo en accidente en el odio.

“Sí fui al concierto del 93. Fue una cena show y empezó muy tarde. Recuerdo que la gente empezó a tocar los vasos con los tenedores porque ya era pasada las 11 de la noche y Miky no salía. Recuerdo que salió medio malhumorado y tuvo que sacarse los zapatos porque su escenario estaba muy resbaladizo”, comentó.

Luego continuó con: “ recuerdo que antes de ese concierto estuvo en la preventa de América Televisión un día antes, quizás ahí sucedió lo que plantea el señor Fernández”.

