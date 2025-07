Luis Caycho anunció que pronto llegará al Perú con la intención de iniciar una demanda por difamación agravada contra Magaly Medina, luego de que esta lo acusara de haber abusado sexualmente de una compatriota en España.

“ Siempre he sido buena onda con todos, pero lo que hizo la señora no lo voy a perdonar ”, manifestó la expareja de Lucía de la Cruz a Trome.

“ Viajaré a Lima para iniciar mi demanda por difamación agravada porque la señora mancilló mi nombre, mi honor con una denuncia falsa ”, concluyó.

Luis Caycho es acusado de abuso sexual en España: Me sujeta y me tira a la cama

El programa “Magaly TV: La Firme” expuso una denuncia contra Luis Caycho, más conocido como “El Chamaco”, por abuso sexual contra una mujer peruana que fue contratada para limpiar su departamento en España.

El documento policial señala que la víctima contó que el cantante le ofreció trabajo limpiando su domicilio y cuando estaba en el baño, este le ofreció una bebida.

“Durante la conversación mantenida, deja de oír lo que le dice Luis, lo oye como muy lejos. ‘Luis me sujeta para llevarme a una habitación del piso, recuerdo que me estira en la cama y se pone encima mía y me dice descansa, descansa (...) Luis me pe... no recuerdo cuánto tiempo... no tengo fuerzas”, manifestó en la denuncia.

Luego, la denunciante comentó que intentó escapar pero la expareja de Lucía de la Cruz volvió a sujetarla.

“No sé cómo me levanté y vomité en el suelo”, añadió.

Además, la mujer se realizó un examen médico que comprueba que hubo abuso sexual. Sus familiares piden ayuda porque al parecer Caycho pretende dejar Barcelona para viajar a Estados Unidos.

“Para que vean un impedimento de salida del país, este señor quiere salir porque está huyendo de la justicia”, sostuvo la hermana de la víctima.