El actor Sam Neill, reconocido internacionalmente por interpretar al paleontólogo Alan Grant en la saga Jurassic Park, falleció este lunes 13 de julio a los 78 años en la ciudad de Sídney, Australia. La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado publicado en la cuenta oficial del artista en Instagram, donde informaron que el deceso ocurrió de manera inesperada.

El intérprete desarrolló una trayectoria de casi cinco décadas en el cine y la televisión, participando en producciones que alcanzaron reconocimiento internacional. Además de su trabajo en Jurassic Park, también fue parte del elenco de Peaky Blinders y de la película The Horse Whisperer.

Familiares confirmaron la noticia

En el pronunciamiento difundido en redes sociales, los familiares informaron que Sam Neill estuvo acompañado por sus seres queridos durante sus últimos momentos. Asimismo, indicaron que el actor falleció manteniendo la serenidad con la que afrontó distintas etapas de su vida.

“Con profunda tristeza, la familia de Sam Neill comunica su fallecimiento el lunes 13 de julio en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida”, expresaron.

Los familiares también señalaron que la pérdida fue inesperada y aprovecharon el mensaje para aclarar aspectos relacionados con el estado de salud del actor. Asimismo, agradecieron la atención recibida por el personal médico que lo asistió antes de su fallecimiento.

“La pérdida fue repentina e inesperada, pero nos reconforta saber que Sam no padecía cáncer. Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento al personal del Hospital Privado St. Vincent por la increíble atención brindada”, agregaron.

La familia también solicitó respeto por su privacidad mientras atraviesa este momento de duelo. En el mensaje indicaron que esperan contar con comprensión debido al “inmenso dolor” que afrontan tras la muerte del actor.





Condolencias desde Australia

Tras conocerse la noticia, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, expresó sus condolencias y recordó el legado artístico de Sam Neill. El mandatario destacó la cercanía que el intérprete mantenía con el público australiano y la forma en que enfrentó la enfermedad.

“Con un humor irónico y sutil, reflexivo y lacónico, Sam luchó contra la enfermedad con la misma dignidad, humor y convicción que daban fuerza a cada una de sus interpretaciones. Será muy extrañado y recordado por siempre”, escribió.

Sam Neill starred in so many beloved Australian stories and he earned a special place in Australian hearts.



Wry and dry, thoughtful and laconic, Sam fought illness with the same dignity, humour and conviction that gave strength to his every performance.



He will be much… — Anthony Albanese (@AlboMP) July 13, 2026





Una carrera marcada por personajes emblemáticos

Sam Neill nació el 14 de septiembre de 1947 en Irlanda del Norte y se estableció en Nueva Zelanda junto a su familia en 1954. A lo largo de su carrera fue nominado en tres oportunidades a los Globos de Oro y consolidó una trayectoria que se extendió por casi cinco décadas.

Su reconocimiento internacional llegó en 1993 al interpretar al paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park, dirigida por Steven Spielberg. Posteriormente participó en producciones como The Horse Whisperer y dio vida al inspector Chester Campbell en la serie Peaky Blinders, personajes que consolidaron su presencia en el cine y la televisión.

El recordado actor también incursionó en el cine de terror y consiguió papeles importantes en Possession del director polaco Andrzej Żuławski , In the Mouth of Madness de John Carpenter y en la última entrega de la trilogía The Omen, donde dio vida al anticristo Damian Thorn, bajo la dirección de Graham Baker.