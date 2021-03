El barcelonés Daniel Carbonell de las Heras, “Macaco” para el mundo entero, nunca se ha corrido a los retos, y menos a escribir y cantar lo que le sale del alma. Es así, que en plena pandemia, trajo del pasado un tema que hoy, a la luz de los acontecimientos, cobra mucha vigencia.

“La distancia”, grabado originalmente hace cinco años, vuelve a sonar junto a su compatriota Rozalén y es un himno para estos tiempos en los que la lejanía se ha vuelto imprescindible para poder sobrevivir al contagio. “Recorreré tu cuerpo, te amaré desde lejos. Distancia negativa, sería positiva, si estuvieras junto a mí”, dice la letra.

“Yo creo que las canciones se reescriben cada momento y toman un nuevo significado dependiendo de lo que estamos viviendo. La idea de volver a grabar ‘La distancia’ fue de mi amigo Javier Bardem, un día me dijo: ‘por la manera que que describes lo que hoy está pasando debes relanzar esa canción’. Más o menos lo mismo me dijeron otros amigos que considero que tienen criterio y sensibilidad”, dice el cantautor a Correo.

A DÚO. Macaco, además de darle un nuevo aire a la canción, necesitaba una cómplice para que el proyecto funcionara como lo había pensado; allí es que aparece la también compositora Rozalén. “Le enviamos la canción e inmediatamente dijo sí. Para mí ha sido un super honor que comparta conmigo la interpretación, con ella el tema coge otra dimensión, no solamente por esa voz que impresiona, sino como ella interpreta las palabras y de la forma en que se comprometió con el proyecto”.

PRODUCTIVO. El artista español, con más de 20 años en la industria musical, considera que la pandemia no lo alejó de la música. “Al principio me metí mucho en mi familia, en mis amigos, me puse a cocinar, algo que nunca hago. Luego de dos meses, empecé a componer y a tocar, al cabo del tiempo me di cuenta que había escrito muchas canciones que están ahí guardadas. Van a ir saliendo poco a poco”, afirma.

Macaco no teme fusionar estilos, finalmente esa es su marca personal. “Me gusta trabajar con hip hop y no tengo ningún problema en meter el estilo que me divierta. No tengo prejuicios y menos a estas alturas del partido”, dice el músico.

