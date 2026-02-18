Macarena Gastaldo rompió su silencio sobre el polémico ‘ampay’ que la vinculó con Gianluca Lapadula y, sin rodeos, admitió que compartió un breve beso en una fiesta, aunque aclaró que fue un momento sin mayor importancia.

Tras más de una semana del polémico ‘ampay’ de Lapadula, la rubia ofreció detalles sobre el “piquito” que compartió con él, recordando que en ‘El Valor de la Verdad’ no respondió a la pregunta debido a que tocaron el botón rojo.

De acuerdo con Macarena, el breve beso con el futbolista ocurrió en una fiesta y que nunca hubo relación cercana entre ambos.

Frente a las cámaras de ‘Mesa Caliente’, Macarena negó haber tenido un vínculo con Gianluca Lapadula, pero al ser consultada sobre el beso que compartieron en una fiesta, la modelo, algo nerviosa, confirmó que sí ocurrió.

“ Yo la verdad no lo conozco. Solamente compartí un momento de fiesta con él (sí te besó, pero ¿cómo fue el beso?) En la boca, bolud*. ¿Quieres practicar conmigo? Ah. Un piquito no se le niega a nadie. Un besito, piquito. No, no me digas cómo fue el beso, pero sí fue un piquito ”, expresó.

En una entrevista anterior con Magaly Medina, Macarena Gastaldo dio más detalles sobre el ‘perreo chacalonero’ que bailó con Gianluca Lapadula.

“Estaba borracha. Me invitaron, era la celebración de (el título de) Argentina. No sé si era Pachacámac, no me acuerdo el lugar. Estaba festejando, bailando. Yo miraba la pantalla. Alguien me viene a bailar por atrás, le correspondo y veo quien era”, reveló la rubia.