Macarena Vélez opinar respecto al ampay de Said Palao con unas mujeres en Argentina. En ese sentido, se refirió a Alejandra Baigorria y consideró que no debería estar sorprendida por el comportamiento de su esposo.
La expareja del chico reality dijo que a la popular ‘Gringa de Gamarra’ no le debe parecer extraño lo que hizo Said: “Yo creo que a ella tampoco le sorprende; quizá esa persona creyó que cambió o que el espíritu santo lo había cambiado, pero claramente el espíritu santo no hace magia”.
Además, Macarena recordó que le reveló a Alejandra el motivo por el cual terminó su vínculo amoroso con Said en el pasado.
“A la señora, en su momento, cuando pensé que había una amistad real, le comenté todo lo que pasó y decidió estar con esta persona. Sorprendidos no creo que estén; le debe de chocar porque tienen bastante tiempo y se descubrió gracias a Magaly algo que al parecer no es algo de una sola vez”, sostuvo.