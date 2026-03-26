Macarena Vélez opinar respecto al ampay de Said Palao con unas mujeres en Argentina. En ese sentido, se refirió a Alejandra Baigorria y consideró que no debería estar sorprendida por el comportamiento de su esposo.

La expareja del chico reality dijo que a la popular ‘Gringa de Gamarra’ no le debe parecer extraño lo que hizo Said: “ Yo creo que a ella tampoco le sorprende; quizá esa persona creyó que cambió o que el espíritu santo lo había cambiado, pero claramente el espíritu santo no hace magia ”.

Además, Macarena recordó que le reveló a Alejandra el motivo por el cual terminó su vínculo amoroso con Said en el pasado.