Macarena Vélez opinar respecto al ampay de Said Palao con unas mujeres en Argentina. En ese sentido, se refirió a Alejandra Baigorria y consideró que no debería estar sorprendida por el comportamiento de su esposo.

La expareja del chico reality dijo que a la popular ‘Gringa de Gamarra’ no le debe parecer extraño lo que hizo Said: “Yo creo que a ella tampoco le sorprende; quizá esa persona creyó que cambió o que el espíritu santo lo había cambiado, pero claramente el espíritu santo no hace magia”.

Además, Macarena recordó que le reveló a Alejandra el motivo por el cual terminó su vínculo amoroso con Said en el pasado.

A la señora, en su momento, cuando pensé que había una amistad real, le comenté todo lo que pasó y decidió estar con esta persona. Sorprendidos no creo que estén; le debe de chocar porque tienen bastante tiempo y se descubrió gracias a Magaly algo que al parecer no es algo de una sola vez”, sostuvo.

CORREO | Macarena Vélez sobre Said Palao tras ampay: “No me sorprende absolutamente nada de lo que ocurrió”

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