Macarena Vélez reveló en “El Valor de la Verdad” que fue abusada cuando tenía entre 14 y 15 años por el papá de una de sus amigas.

Con la voz entrecortada, la exchica reality contó que este hecho ocurrió cuando se encontraba en una casa de playa.

“ En esas épocas frecuentaba a unas amigas. Su familia me acogió bien y un día estábamos en la casa de playa y regresamos y estaba súper insolada, estaba completamente roja y quería echarme algo para sentirme mejor y el papá de ellas me dijo que tenía una crema de aloe vera para la irritación y que vaya. Yo me acosté, me levanté el polo y él me echó, pero también me metió los dedos. No pude moverme, no pude hacer nada ”, expresó la modelo.

“ Quedé rara. No sabía qué hacer y me sentía mal porque lo consideraba bastante a esta persona. Mi mamá está sabiendo cómo fueron las cosas ”, añadió.

Incluso, Macarena dijo que la familia del sujeto la acusó de haberlo provocado por vestir prendas pequeñas.

Además, la madre de Macarena Vélez, quien fue invitada al set del programa de Beto Ortiz, se enteró cómo realmente había sido este abuso contra su hija.

“ Solo me dijo que le habían tocado, pero no me dio detalles. Para mí fue espantoso. Fue lo peor que me pudo pesar. Hablé con esa persona y su esposa ”, señaló su progenitora.

Por su lado, Vélez señaló que luego de lo ocurrido, se sintió responsable de lo que había ocurrido.

“ Me sentía culpable por estar en bikini. Tenía 14 años y no entendí. Fue un episodio bastante feo ”, concluyó.

