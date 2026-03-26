Macarena Vélez se pronunció sobre el ampay de Said Palao con unas mujeres en Argentina. Además, habló de la situación de Alejandra Baigorria, quien aún no define el rumbo de su matrimonio tras la difusión de las imágenes en el programa de Magaly Medina.

La expareja del chico reality no se mostró sorprendida por las imágenes, dejando entrever que el comportamiento de Said sería similar al que tenía en el pasado.

“ No me sorprende absolutamente nada de lo que ocurrió en ese ampay. ¿Qué me va a sorprender? “, señaló.

Después, Macarena señaló que quizá para la empresaria tampoco resulte extraño lo ocurrido con su esposo en Argentina.

“ Yo creo que a ella tampoco le sorprende; quizá esa persona creyó que cambió o que el espíritu santo lo había cambiado, pero claramente el espíritu santo no hace magia ”, agregó.

La influencer recordó que, en su momento, le explicó a Alejandra las razones del fin de su relación con Said.