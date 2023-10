El rompimiento entre Ale Fuller y Francesco Balbi ha desatado una gran polémica en el medio de la farándula. Y es que frente a ello, Daniela Doberti, madre de la actriz, se pronunció al respecto y señaló que su hija y el empresario ya estaban separados hace algún tiempo atrás.

“Se encuentra bien, tranquila, no está en Lima ahorita, está en España, pero ya se tenía que haber comunicado hace tiempo”, comenzó diciendo para el programa ‘Amor y Fuego’.

“Ya no se van a casar, es muy lamentable, doloroso. Más aún para las familias que se encariñan tanto con las relaciones de sus hijos, pero bueno, la relación es de dos”, agregó.

En ese sentido, Daniela también comentó que los motivos por el que el compromiso de su hija y Francesco se terminó, no fue por terceras personas, sino por incompetencia de caracteres.

“Las cosas tienen que terminar de la mejor forma, las relaciones en general. Ya no están juntos hace bastante tiempo, ha sido una relación bonita y ha sido una relación bastante difícil de tomar. Son diferencias, no hay terceras personas, pero estamos enfocadas siempre en trabajar, a salir adelante, valerse por uno mismo, como siempre les he enseñado a mis hijas”, manifestó la madre de Ale Fuller.

