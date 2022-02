La madre de Paula Manzanal grabó a su hija junto a un nuevo galán en una fiesta en Tulum. Doña Ana publicó historias donde se ve a un hombre extranjero tomando de la cintura a su hija. El informe del programa ‘Amor y Fuego’ señala que su nuevo saliente sería un hombre adinerado con más de 50 años.

Recordemos que días atrás Paula Manzanal modelo publicó una romántica foto en la que aparece con un misterioso galán. “No necesita subtítulos”, posteó Paula en su cuenta de Instagram, donde posee más de 2 millones de seguidores.

La ex de Ignacio Baladán no quiso mostrar el rostro del hombre que le robó el corazón, pero varias de sus amistades no dudaron en felicitarla por su nueva pareja.

Paula Manzanal oficializa a su nuevo novio. Foto: Captura

Después de su paso por el programa Reinas del show, Paula decidió irse a vivir a España con el pequeño Valentino.

