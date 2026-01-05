Santiago Suárez presentó su emprendimiento de venta de marcianos, iniciativa que provocó una emotiva reacción en su madre, doña Carmen, quien se mostró orgullosa del esfuerzo de su hijo y expresó, entre lágrimas, su anhelo de verlo progresar. “Me emociona verlo así”, comentó visiblemente conmovida.

La madre de Suárez respaldó públicamente el trabajo de su hijo, quien actualmente se dedica a la venta de marcianos en mercados y playas de Lima. Este emprendimiento nació luego de que el actor se alejara de la televisión, tras afrontar una denuncia de abuso sexual interpuesta por una joven estadounidense.

En el programa “Arriba mi gente”, doña Carmen resaltó la importancia del trabajo y el esfuerzo del joven actor.

“ Yo lo apoyo a mi hijo en todo siempre desde chiquito. Sabes que cualquier trabajo bueno dignifica ”, sostuvo y aseguró que se siente en paz al verlo motivado y comprometido con su nuevo emprendimiento.

Además, el actor dijo que cuenta con el respaldo incondicional de su madre en cada etapa de su vida.

“Mi madre me apoya siempre, en todos mis trabajos, en todos mis proyectos… esto recién empieza”, manifestó.