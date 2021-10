Luego de difundirse un audio en el que se escucha a Andrea San Martín llorando por el proceso legal que mantiene con su expareja Juan Víctor Sánchez, la madre del piloto, Alicia Díaz, utilizó las redes sociales para pronunciarse sobre dicho material.

Sobre todo, luego de que el periodista Samuel Suárez del portal ‘Instarándula’ salió en defensa de la exchica reality y señaló que la familia de Juan Víctor le está haciendo daño psicológico.

“Qué pena que vean el dedo y no hacia dónde está dirigido. No existe maldad cuando se quiere proteger a una menor. Seguimos con el mismo patrón de conducta: llantos para victimizarnos por favor. Hemos llegado a un punto que alguien tiene que detener toda esta careta que se pone. No creemos en tus lágrimas, ya no”, escribió la madre de Juan Víctor en sus historias de Instagram.

Madre de Juan Víctor se pronuncia tras llanto de Andrea San Martín. (Fuente: Instagram @aliciadvm)

Asimismo, la señora Alicia Díaz señaló que Andrea San Martín solo busca descalificar a Juan Víctor como padre para imponerle como nueva figura paterna a Sebastián Lizarzaburu.

“Detrás de (esas lágrimas) buscas destruir a mi hijo para descalificarlo como papá y ponerle uno nuevo a la bebé porque te estorba. Porque se acabó la ley del embudo y tus pisoteos con todos los que están a tu alrededor y no tienen las agallas de hablar, ni siquiera porque la integridad y estabilidad de la bebé están en juego”, agregó.

“Nosotros no tenemos maldad en nuestras acciones. Nos mueve el afán de proteger a la bebé y más aún con la cantidad de pruebas nuevas que tenemos y que ya están en manos de la justicia. Basta ya!! Conocemos tus movidas!!”, sentenció la madre de Juan Víctor.

